Παιδεία

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Εκτός απροόπτου σήμερα το Υπουργείο θα ανακοινώσει τα ονόματα των εκπαιδευτικών της πρώτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών.

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει τα ονόματα περίπου 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική και την Ειδική Αγωγή.

Ενόψει της επικείμενης έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και της ανάγκης στελέχωσης των σχολείων με εκπαιδευτικούς το Υπουργείο θα δώσει στη δημοσιότητα το αργότερο μέχρι το απόγευμα τη λίστα με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Α Φάσης. Αν και η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη είχε προαναγγείλει την πρόσληψη 21.000 αναπληρωτών τα νεότερα δεδομένα των κενών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αύξησαν τη ποσόστωση στον αριθμό των αναπληρωτών. Σύμφωνα με πηγές του ρεπορτάζ από τους συνολικά 24.000 αναπληρωτές οι 14.000 περίπου θα προσληφθούν για την παράλληλη στήριξη, οι 4.000 στις ΣΜΕΑΕ οι 3.000 Γενικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια, και, οι 3.000 Γενικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια.

Η υπουργός Παιδείας έχει διαβεβαιώσει ότι έως τις 11 Σεπτεμβρίου όλοι οι αναπληρωτές θα βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους, ώστε να ξεκινήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά και σε δεύτερο χρόνο αφού υπολογιστούν εκ νέου οι ανάγκες στελέχωσης σε εκπαιδευτικό προσωπικό θα εκκινήσει η επόμενη φάση προσλήψεων. Όπως έχει τονίσει η κα Ζαχαράκη «διασφαλίζουμε ότι θα υπάρχουν τα λιγότερα δυνατά κενά με το άνοιγμα το σχολείων στις 11 του μήνα. Πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς: όλοι όσοι γνωρίζουν την εκπαίδευση κατανοούν ότι κενά και ελλείψεις θα προκύπτουν πάντα. Δεν οφείλονται σε ελλιπή σχεδιασμό ή αντανακλαστικά του Υπουργείου, αλλά σε αντικειμενικούς λόγους. Η δική μου αγωνία και εντολή, ως πολιτική ηγεσία, είναι να καλύπτονται όσο το δυνατόν συντομότερα.»

Προσλήψεις αναπληρωτών: Το χρονοδιάγραμμα για να αναλάβουν έγκαιρα υπηρεσία

Με το βλέμμα στραμμένο στο πρώτο κουδούνι στα σχολεία, στις 5 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα κενά, ανά σχολείο, από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις 8 Σεπτεμβρίου οι προσληφθέντες αναπληρωτές θα κληθούν να δηλώσουν τα σχολεία προτίμησης τοποθέτησής τους ώστε την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 να ολοκληρωθεί η ανάληψη υπηρεσίας τους.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε πως οι εκπαιδευτικοί ήδη εκφράζουν ανοιχτά τις αντιδράσεις τους για το γεγονός ότι η φετινή διαδικασία «τρέχει» με σημαντική καθυστέρηση με τις όποιες συνέπειες να βαραίνουν τις πλάτες των αναπληρωτών. Όπως μας κατήγγειλαν στο Dnews η πρώτη φάση των προσλήψεων ολοκληρώνεται στο παραπέντε του αγιασμού στα σχολεία, με αποτέλεσμα οι αναπληρωτές να μην συμμετέχουν στις απαραίτητες συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων για τον προγραμματισμό και τον χωρισμό τμημάτων γεγονός που αναμφίβολα επηρεάζει την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς και τη λειτουργία των μαθημάτων.

