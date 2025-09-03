Έγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Τέλος χρόνου για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, εκπνέει η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2025, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.
Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για:
- τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2025,
- τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις,
- καθώς και τους Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
Για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Σχολές, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, το Λιμενικό Σώμα και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η διαδικασία και οι ημερομηνίες εγγραφής καθορίζονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία.