Έγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Τέλος χρόνου για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την τελευταία ημέρα εγγραφών για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, εκπνέει η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2025, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για:

τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2025,

τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις,

καθώς και τους Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Σχολές, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, το Λιμενικό Σώμα και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η διαδικασία και οι ημερομηνίες εγγραφής καθορίζονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία.