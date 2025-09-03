Games
Παιδεία

Έγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Τέλος χρόνου για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την τελευταία ημέρα εγγραφών για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, εκπνέει η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2025, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για:

  • τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2025,
  • τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις,
  • καθώς και τους Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Σχολές, τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, το Λιμενικό Σώμα και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η διαδικασία και οι ημερομηνίες εγγραφής καθορίζονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία.

