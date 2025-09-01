Πανελλήνιες 2025: Η διαδικασία για να δουν οι υποψήφιοι τα γραπτά τους

Τι πρέπει να κάνουν όσοι υποψήφιοι διαφωνούν με τις βαθμολογίες τους στις Πανελλήνιες 2025 και θέλουν να δουν εκ νέου το γραπτό τους.

Μετά το πέρας των Πανελληνίων 2025, δίνεται όπως κάθε χρόνο η δυνατότητα στους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που το επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους ανά μάθημα.

Η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2025 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Μαθημάτων Ειδικότητας, Ξένων Γλωσσών καθώς και του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» θα γίνεται, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών. Εάν πρόκειται για τα γραπτά δοκίμια των ειδικών μαθημάτων «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο», καθώς και του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» των ΕΠΑΛ, τότε οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων σε χώρο της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘΑ στο Μαρούσι.

Η αίτηση και το παράβολο για να δείτε τα γραπτά των Πανελληνίων 2025

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών

δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων» και κωδικό παραβόλου «1389», ποσού 50 (πενήντα) ευρώ, για την επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων και κωδικό «1390», ποσού 80

(ογδόντα) ευρώ, για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων. Επομένως η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2025 και επιθυμούν

Με αυτή τη διαδικασία οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για την αναλυτική βαθμολογία τους και να διαπιστώσουν την απόδοση τους σε κάθε μάθημα, χωρίς να παραβιάζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα των γραπτών.

