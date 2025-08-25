Games
Η πρώτη σχολική αργία του Σεπτεμβρίου χωρίς μαθήματα για όλες τις τάξεις

Πότε θα γιορταστεί στα σχολεία η Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού, τι ισχύει για τα μαθήματα και τις απουσίες της ιδιότυπης σχολικής αυτής αργίας.

Η νέα σχολική χρονιά 2025 -2026 εκκινεί επίσημα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Μετά την ανάπαυλα των καλοκαιρινών διακοπών λίγο πριν τα μέσα Σεπτέμβριου οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία και τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Για ακόμη μια χρονιά, οι σχολικές αργίες αλλά και οι μέρες όπου τα μαθήματα μπαίνουν σε παύση και οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες εντός σχολικών μονάδων είναι μπόλικες και το ημερολόγιο βοηθά ώστε οι μέρες αυτές σε πολλές περιπτώσεις να δώσουν σκυτάλη σε τριήμερα ξεκούρασης και αποχής από τα διαβάσματα.

Έτσι λοιπόν μετά τον αγιασμό της 11ης Σεπτεμβρίου και δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων, οι μαθητές όλων των τάξεων θα έχουν την ευκαιρία να απέχουν για μια μέρα από τα μαθήματα και την ρουτίνα της τάξης όμως θα πρέπει να δώσουν υποχρεωτικά το παρών στα σχολεία εκείνη τη μέρα χωρίς όμως να κουβαλάνε την τσάντα τους. Χωρίς περιστροφές, η πρώτη επίσημη οριζόντια σχολική αργία της φετινής χρονιάς θα είναι η τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου ήτοι η 26η.

Η Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού φέρνει χαμόγελα χαράς και ανάπαυλας στα σχολεία

Η φετινή 11η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού - Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού αποτελεί έναν σημαντικό εορτασμό για όλες τις τάξεις των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της προώθησης και ανάδειξης της σημασίας του να αθλούνται ενεργά και συστηματικά οι μαθητές. Η φετινή πρωτοβουλία ορόσημο για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας των μαθητών και του σχολικού αθλητισμού αναμένεται να εορταστεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου με τους μαθητές να πηγαίνουν μεν στο σχολείο όμως το πρόγραμμα εκείνης της μέρας δεν θα προβλέπει μαθήματα παρά μόνο δραστηριότητες, δράσεις και εκδηλώσεις που προωθούν την κουλτούρα και την φιλοσοφία του αθλητισμού στο χώρο του σχολείου. Τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί και σχετική εγκύκλιος από το αρμόδιο Υπουργείο όπου θα δίνεται το πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν για τον 11ο εορτασμό της σχολικής αυτής μέρας. Και δεδομένου ότι πάντα ο εορτασμός «πέφτει» Παρασκευή δημιουργείται ένα τριήμερο ανάπαυλας και ξεκούρασης με τις σχολικές υποχρεώσεις να επιστρέφουν από την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Κανονικά οι απουσίες για όσους μαθητές δεν πάνε σχολείο

Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινίσουμε πως όπως συμβαίνει κάθε φορά τα τελευταία χρόνια, η παρουσία των μαθητών στα σχολεία ανήμερα της Πανελλήνιας Μέρας Σχολικού Αθλητισμού είναι υποχρεωτική και θα τηρηθεί αυστηρά παρουσιολόγιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για να μην «φορτωθούν» απουσίες από τις πρώτες μέρες του σχολείου καθώς το πλαίσιο του ΦΕΚ ορίζει ρητά ότι: «Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους». Με την επαναφορά της διάκρισης μεταξύ δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών, οι απουσίες της ημέρας θα επηρεάσουν τον τελικό υπολογισμό για κάθε μαθητή. Συνεπώς, η παρουσία στις εκδηλώσεις της Πανελλήνιας Μέρας Σχολικού Αθλητισμούείναι απαραίτητη.

