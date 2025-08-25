Games
Τα 162 Δημοτικά και Νηπιαγωγεία που βάζουν «λουκέτο» σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Τα 162 Δημοτικά και Νηπιαγωγεία που βάζουν «λουκέτο» σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία Φωτογραφία: SOOC
Δε θα χτυπήσει φέτος το κουδούνι σε 162 σχολεία σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, αναλυτικά οι σχολικές μονάδες.

Για μια ακόμη χρονιά δεκάδες σχολεία σε όλη την Ελλάδα κατεβάζουν ρολά. Το δημογραφικό, που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, αποτυπώνεται πλέον καθαρά στον χάρτη της εκπαίδευσης: Νηπιαγωγεία και Δημοτικά με ελάχιστους ή και μηδενικούς μαθητές αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο.

Στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία (137 Νηπιαγωγεία και 63 Δημοτικά) δεν θα λειτουργήσουν τη σχολική χρονιά 2025-2026. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και σε άλλες περιοχές όπου χωριά χάνουν το μοναδικό σχολείο τους.

Η λίστα με τα σχολεία που δεν θα χτυπήσει φέτος το κουδούνι στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αλέξανδρου Κόπτση, αναστέλλεται η λειτουργία 41 Δημοτικών Σχολείων και 92 Νηπιαγωγείων στην Κεντρική Μακεδονία για το σχολικό έτος 2025-2026, κυρίως λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού. Δείτε αναλυτικά τη λίστα εδώ

Την αναστολή λειτουργίας 20 Νηπιαγωγείων και 9 Δημοτικών Σχολείων υπέγραψε η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας κα Δέσποινα Παπαδοπούλου. Δείτε αναλυτικά τη λίστα εδώ

Λουκέτο στα σχολεία: Όταν το δημογραφικό «σβήνει» τις τάξεις

Η υπογεννητικότητα είναι ο βασικός λόγος: οι γεννήσεις μειώνονται σταθερά επί δεκαετίες, με αποτέλεσμα η χώρα να έχει σχεδόν τις μισές γεννήσεις το 2024 σε σχέση με το 2010. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι· λιγότερα παιδιά σημαίνουν λιγότεροι μαθητές και, κατ’ επέκταση, περισσότερα άδεια σχολεία.

Οι συνέπειες ξεπερνούν τα όρια της εκπαίδευσης. Για πολλά χωριά, το σχολείο είναι η «καρδιά» της τοπικής κοινωνίας, το τελευταίο ζωντανό κύτταρο που κρατάει τους κατοίκους δεμένους με τον τόπο τους. Όταν σβήνουν οι φωνές των παιδιών από τις τάξεις, σβήνει σταδιακά και η ελπίδα αναγέννησης του χωριού.

Η συρρίκνωση αυτή είναι μόνο η αρχή. Σήμερα πλήττεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αύριο θα επηρεαστεί η δευτεροβάθμια και σε λίγα χρόνια ακόμη και τα πανεπιστήμια θα δέχονται πολύ λιγότερους φοιτητές. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό, αλλά βαθιά κοινωνικό και εθνικό. Χωρίς πολιτικές στήριξης των νέων οικογενειών, χωρίς κίνητρα για παραμονή ή επιστροφή στις τοπικές κοινωνίες, το κύμα λουκέτων σε σχολεία θα συνεχιστεί – και μαζί του θα συρρικνώνονται ολόκληρες περιοχές της χώρας.

