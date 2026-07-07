Αναρωτιέμαι με τα όσα ακούω και διαβάζω τον τελευταίο καιρό για «το ποιό είναι ακριβώς το περιεχόμενο της πολιτικής ευθύνης σ’αυτή τη χώρα;»

Ο Άλλος αδιάφανα σκορπίζει την αλήθεια στο κενό

Μαρία Σκουρολιάκου, Ιδού Εμείς

Το έχω ξαναγράψει και το πιστεύω ακράδαντα

Ο καθείς (πολιτικός, πολίτης, επιστήμονας, επαγγελματίας) έχει το αναφαίρετο δικαίωμα στην αλλαγή απόψεων και συμπεριφορών. Ακόμα κι αν η εικόνα μοιάζει με εκκρεμές, πηγαίνοντας από το ένα άκρο στο άλλο, ακόμα κι αν οι μετα-στροφές οφείλονται σε ιδιοτελή κίνητρα, το δικαίωμα παραμένει ακέραιο.

Το στοιχείο όμως που διαφοροποιεί την αξιόπιστη μετεξέλιξη από το συγκυριακό τυχοδιωκτισμό δεν είναι άλλο από τη δημόσια έκφραση/δήλωση συγνώμης για την προηγούμενη στάση, η οποία προφανώς θα είχε δικαιολογήσει και πολλές λαθεμένες πράξεις.

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Δεν είναι νοητό να είσαι τη μία με τους μολοτοφ-ιστές και την άλλη με τους διώκτες των μολοτοφ-ιστών χωρίς να έχεις στο ενδιάμεσο πει μία λέξη για να δικαιολογήσεις την κωλοτούμπα. Το όποιο πολιτικό ή προσωπικό κόστος από μία μετάλλαξη είναι πολύ μικρότερο από το ηθικό κύρος της αναγνώρισης των λαθών.

Αναρωτιέμαι με τα όσα ακούω και διαβάζω τον τελευταίο καιρό για «το ποιό είναι ακριβώς το περιεχόμενο της πολιτικής ευθύνης σ’αυτή τη χώρα;»

Η με οποιοδήποτε τρόπο κατάκτηση της εξουσίας ή η νίκη με βάση τους δημοκρατικούς κανόνες (κυρίως χωρίς ψέματα και ιδεοληψίες); Η κατασκευασμένη προσωπολατρεία του άχαστου ηγέτη ή η τήρηση αρχών και αξιών; Η πίστη στα θαύματα των γεροντισσών ή η γνώση των ορίων και λειτουργιών των δημοκρατικών θεσμών;

Σε κάθε περίπτωση τις πραγματικές μεταμορφώσεις δεν τις πετυχαίνουν οι αδρά πληρωμένοι image makers, αλλά οι διαμορφώσεις άλλου χαρακτήρα κι άλλου ρόλου, που αποδεικνύονται στις πράξεις κι όχι στους τακτικισμούς.

Εν αναμονή λοιπόν...

ΥΓ: Ο περιβόητος «εξωτερικός παράγοντας» πώς νομίζουμε ότι επιλέγει τους εκλεκτούς του; με βάση τη συνέπεια και το ήθος τους ή μεταξύ των πλέον εύκαμπτων πρώην «εχθρών» του;

ΥΓ2: Γιατί οι πρώτοι που αποχωρούν από το ΠΑΣΟΚ για να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ κι από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στην ΕΛΑΣ ήσαν προηγουμένως Γραμματείς; Κάτι σημαίνει αυτό ή είναι τυχαίο;

ΥΓ3: Αυτό το χιλιοπαιγμένο κι ανούσιο κλισέ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ», το οποίο αναιρείται την επομένη των εκλογών, καθώς και το δήθεν ιστορικοπολιτικό momentum «ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΙΓΜΗ», το οποίο πάντοτε διαψεύδεται, πότε θα πάψουν να παρασύρουν τους αφελείς ψηφοφόρους;

(Ο Γιάννης Πανούσης είναι μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ)