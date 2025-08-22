Το Ισραήλ έχει σχέδιο γενοκτονίας

Είναι λάθος ανάλυση να υποστηρίζει κανείς ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Έχει σχέδιο γενοκτονίας και το υλοποιεί. Η αντοχή του Παλαιστινιακού λαού και η πεισματική παραμονή του στην γη του δημιουργεί δύσκολες συνθήκες για την επίτευξη των Ισραηλινών στόχων.

Σύμφωνα με τον Economist στην Γάζα αυτή την στιγμή έχουν καταστραφεί:

1. Το 94% των νοσοκομείων

2. Το 84% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σχολείων, πανεπιστημίων και επαγγελματικών σχολών

3. Το 80% του δικτύου ύδρευσης

4. Το 74% των καλλιεργειών

5. Το 65% των κατοικιών

6. Το 60% του οδικού δικτύου (γιατί ο Ισραηλινός στρατός χρειάζεται κάποιους δρόμους)

Είναι προφανές ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ισραήλ είναι να καταστήσει την Γάζα ΑΒΙΩΤΗ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια

Το πρώτο είναι ο θανάσιμος εγκλωβισμός περίπου 1,5 εκατομμυρίου Παλαιστινίων σε ένα "ανθρωπιστικό" γκέτο στα νότια της Λωρίδας, το οποίο θα έχει έκταση περίπου όσο το 10-20% της έκτασης της Άνδρου. Σε αυτό αποβλέπει ουσιαστικά η νέα επιχείρηση, να "σπρώξει" δηλαδή προς το νότο γύρω στους 600.000 Παλαιστίνιους που βρίσκονται σήμερα στην περιοχή της πόλης της Γάζας και όχι βέβαια η εξουδετέρωση της Χαμάς, η οποία ακόμη και φιλικά προς το Ισραήλ διεθνή μέσα θεωρούν ότι έχει επιχειρησιακά εξουδετερωθεί.

Το δεύτερο στάδιο είναι η εκκαθάριση των Παλαιστινίων αυτού του γκέτο εξορίζοντας τους σε χώρες που οφείλουν της ύπαρξη τους στην στήριξη του ισραηλινού λόμπι στην Ουάσιγκτον. Η εθνοκάθαρση αυτή θα προβληθεί από τις ΗΠΑ και άλλους πρόθυμους ως μεταβατική λύση για να γλιτώσουν τα παιδιά από τον λιμό και τη βία.

Παράλληλα το Ισραήλ ενέκρινε την εγκατάσταση 3.400 (ναι δεν διαβάζετε λάθος) παράνομων εποικισμών στη Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ όμως έχει την ευχέρεια να κλιμακώνει την επίθεση και να χρησιμοποιεί τον χρόνο ως όπλο για την απόγνωση των Παλαιστινίων., όσο η ΕΕ δεν προβαίνει σε πλήρη αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί (δε λέω αδύνατο για να διατηρήσω ψήγματα αισιοδοξίας) λόγω της πολιτικής χωρών όπως η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος...

(Ο Σωτήρης Ρούσσος είναι καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και μέλος Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ΕΝΑ)