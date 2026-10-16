Η υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση φέρεται να διέπραττε διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο, συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι με την κατηγορία της απάτης με τον ΦΠΑύψους 114 εκατ. ευρώ.

Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία, ωστόσο έρευνες και κατασχέσεις έγιναν και στην Ελλάδα.

Η υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση φέρεται να διέπραττε διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ, ένα περίπλοκο εγκληματικό σχήμα που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της, καθώς οι εν λόγω συναλλαγές απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Οι δράστες πωλούσαν smartphones μέσω εταιρειών και «αφανών εμπόρων» με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, προκαλώντας εκτιμώμενη φορολογική ζημία ύψους 80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία.

Οι πέντε συλληφθέντες, σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φέρονται να οργάνωσαν και να είχαν τον έλεγχο του εν λόγω κυκλώματος.

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Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε χώρους που συνδέονται με τους υπόπτους και τις εταιρείες που ερευνώνται, με τη συνδρομή πολυάριθμων εθνικών αρχών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.