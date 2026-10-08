Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για νέες καθυστερήσεις, καθώς η πρόοδος των ερευνών συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή της γαλλικής Meridiam στο έργο Great Sea Interconnector (GSI).

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών βυθού στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, σε μια κίνηση που θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τη στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Αθήνα εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει, με κυβερνητικές πηγές να ξεκαθαρίζουν ότι η Άγκυρα θα ενημερωθεί, αλλά δεν θα της ζητηθεί άδεια.

Η έκδοση της NAVTEX και κυρίως η πραγματική επανέναρξη των ερευνών θα αποτελέσουν τα δύο καθοριστικά βήματα για να διαπιστωθεί εάν η Τουρκία θα επιλέξει να αντιδράσει ή θα επιτρέψει την απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για νέες καθυστερήσεις, καθώς η πρόοδος των ερευνών συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή της γαλλικής Meridiam στο έργο Great Sea Interconnector (GSI).

Η γαλλική εταιρεία σχεδιάζει να αποκτήσει ποσοστό 66%, έχοντας θέσει προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον ΑΔΜΗΕ. Συνεπώς, η επανεκκίνηση των ερευνών αποτελεί κρίσιμο βήμα και για την οριστικοποίηση της επένδυσης.

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Σημαντικός είναι και ο γαλλικός παράγοντας. Η Meridiam συνεργάζεται στενά με τη Nexans, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του υποβρύχιου καλωδίου με σύμβαση ύψους 1,43 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, πέρα από την αντίδραση της Τουρκίας, παραμένει ανοιχτό και το χρηματοδοτικό μέτωπο.

Η Λευκωσία αναμένει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026, προκειμένου να προχωρήσει στην εκταμίευση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025 και του αντίστοιχου ποσού για το 2026.

Η μελέτη θα εξετάσει το επικαιροποιημένο κόστος, τα αναμενόμενα έσοδα και την κατανομή των οικονομικών επιβαρύνσεων.