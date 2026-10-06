Εδώ τα αποτελέσματα για τους πίνακες των υποψηφίων για την πλήρωση 73 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ.

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των υποψηφίων για την πλήρωση 73 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ – Κατηγορία ΠΕ της προκήρυξης 1/2024. Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2024 της ΔΥΠΑ (ΦΕΚ 38/28.08.2024 τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 42/18.09.2024 τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα τριών (73) συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, αναρτήθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ οι κατά το άρθρο 165 παρ.4 του ν.5078/2023 οριστικοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων για τους κλάδους/ειδικότητες:

⦁ ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και

⦁ ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ/ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι πίνακες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις Αποφάσεις του ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων και είναι διαθέσιμοι εδώ

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους.