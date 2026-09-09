Στην αρχική φορολογική δήλωσή της είχε αναγράψει μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης και τόκους.

Τη δικαίωση φορολογουμένης που είχε δηλώσει εισοδήματα από μερίσματα και τόκους προερχόμενα από την Ιρλανδία, χωρίς όμως να της αναγνωριστεί κατά την εκκαθάριση ο φόρος που είχε ήδη παρακρατηθεί στο εξωτερικό, έκρινε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

Η ΔΕΔ έκανε δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή της και έδωσε εντολή για νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024, προκειμένου να συνυπολογιστεί ο φόρος αλλοδαπής, σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπει η ελληνική φορολογική νομοθεσία.

Η υπόθεση

Η υπόθεση αφορά εισοδήματα από επενδυτικό λογαριασμό που διατηρούσε η φορολογούμενη σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ιρλανδίας. Στην αρχική φορολογική της δήλωση είχε αναγράψει μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης και τόκους, δηλώνοντας παράλληλα και τα ποσά φόρου που είχαν παρακρατηθεί στην πηγή.

Κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, ωστόσο, το αρμόδιο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής αποδέχθηκε τα ποσά των εισοδημάτων, χωρίς να πιστώσει τον φόρο που είχε καταβληθεί στην αλλοδαπή. Ως αποτέλεσμα, προσδιορίστηκε σε βάρος της φορολογουμένης φόρος.

Η προσφυγή στη ΔΕΔ

Η φορολογούμενη προσέφυγε στη ΔΕΔ, υποστηρίζοντας ότι το ετήσιο Activity Statement του επενδυτικού της λογαριασμού αποτελούσε επαρκές αποδεικτικό στοιχείο τόσο για την είσπραξη των συγκεκριμένων εισοδημάτων όσο και για την παρακράτηση του φόρου στην πηγή.

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Όπως ανέφερε στην προσφυγή της, το συγκεκριμένο statement ήταν το μοναδικό επίσημο έγγραφο που εξέδιδε ο χρηματοπιστωτικός φορέας για το 2024. Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα εξαιτίας γραφειοκρατικών εμποδίων.

Από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου, η ΔΕΔ διαπίστωσε ότι για τα εισοδήματα που προέρχονταν από την Ιρλανδία είχε παρακρατηθεί o φόρος. Με βάση τα στοιχεία που προσκομίστηκαν και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκανε δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή.