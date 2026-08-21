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Στελέχη της ΔΑΟΕ και ελεγκτές των ΔΕΟΣ εξετάζουν και αποθήκη της ίδιας ποτοποιίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Καλοστημένη επιχείρηση διακίνησης λαθραίων οινοπνευματωδών ποτών και του λεγόμενου «αερίου γέλιου» φέρεται να είχε οργανώσει 62χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης, χρησιμοποιώντας ως κέντρο της δραστηριότητάς του αποθηκευτικό χώρο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών από τους ελεγκτές των ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά την έρευνα στον συγκεκριμένο χώρο, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 3.856 λίτρα αλκοολούχων ποτών, μεταξύ των οποίων βότκα, τζιν και ηδύποτα. Για τις συγκεκριμένες ποσότητες, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, δεν υπήρχαν τιμολόγια αγοράς ούτε στοιχεία που να αποδεικνύουν την καταβολή των προβλεπόμενων δασμών και φόρων.

Εκατοντάδες φιάλες με «αέριο γέλιου»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα ευρήματα που αφορούν το υποξείδιο του αζώτου, γνωστό και ως «αέριο γέλιου».

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 664 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζώτου, ποσότητα από την οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 18.000 μπαλόνια.

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Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν επιπλέον 4.000 έτοιμα μπαλόνια που περιείχαν το συγκεκριμένο αέριο.

Παράλληλα, οι ελεγκτές εντόπισαν 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ, τα οποία έφεραν ετικέτες που, κατά την ανακοίνωση, συνδέουν τις επίμαχες ποσότητες με συγκεκριμένη επιχείρηση ποτοποιίας.

Στο Γενικό Χημείο του Κράτους τα δείγματα

Οι ελεγκτές έλαβαν δείγματα από τα κατασχεθέντα οινοπνευματώδη ποτά και τα απέστειλαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αναλύσεις και να διαπιστωθεί εάν είναι κατάλληλα προς κατανάλωση.

Ο 62χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα.

Οι έρευνες επεκτείνονται στην ηπειρωτική Ελλάδα

Η έρευνα των Αρχών δεν περιορίζεται στην Κρήτη. Στελέχη της ΔΑΟΕ και ελεγκτές των ΔΕΟΣ εξετάζουν και αποθήκη της ίδιας ποτοποιίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να ακολουθείται αντίστοιχη πρακτική και σε άλλες εγκαταστάσεις της επιχείρησης.