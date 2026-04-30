Αύξηση του πληθωρισμού καταγράφηκε στην ευρωζώνη τον Απρίλιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ελλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 4,6%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το 3,4% του Μαρτίου, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση των ανατιμήσεων κυρίως σε βασικά αγαθά και ενέργεια .

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για τη διατήρηση υψηλού κόστους διαβίωσης, παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης των τιμών το προηγούμενο διάστημα. Οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς σε επίπεδο ευρωζώνης καταγράφεται εκτίναξη στο 10,9% τον Απρίλιο, από 5,1% τον Μάρτιο, επιβαρύνοντας τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις .

Παράλληλα, οι τιμές στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,0% τον Απρίλιο, αυξημένος από το 2,6% του Μαρτίου . Αν και το επίπεδο αυτό παραμένει χαμηλότερο από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, η νέα άνοδος υποδηλώνει ότι η σταθεροποίηση των τιμών παραμένει εύθραυστη.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες πληθωριστικές επιδόσεις στην ευρωζώνη, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο. Στην κορυφή της λίστας με τον υψηλότερο πληθωρισμό βρίσκεται η Βουλγαρία, με εκτιμώμενο ποσοστό 6,2%, ενώ ακολουθούν η Κροατία με 5,4%, το Λουξεμβούργο με 5,2% και η Λιθουανία με 4,9%. Η Ελλάδα καταγράφει επίσης υψηλό επίπεδο, στο 4,6%, γεγονός που την τοποθετεί μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στην ευρωζώνη .

Οι υπηρεσίες διατηρούν σχετικά υψηλό ρυθμό αύξησης τιμών στο 3,0%, ενώ τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας παρουσιάζουν πιο ήπια άνοδο, μόλις 0,8%. Ωστόσο, η συνολική εικόνα δείχνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν περιορίζονται σε έναν μόνο τομέα αλλά διαχέονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Η νέα αυτή επιτάχυνση του πληθωρισμού αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες, ενώ για την Ελλάδα η πρόκληση παραμένει διπλή: αφενός η συγκράτηση των τιμών και αφετέρου η προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.