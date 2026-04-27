Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσαρμογή του Φορολογικού Μητρώου στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινόμησης, με την ΑΑΔΕ να ολοκληρώνει την αυτόματη αντιστοίχιση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας για περίπου 1,9 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Η διαδικασία εντάσσεται στην υποχρέωση εναρμόνισης με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διασφαλίζει την άμεση προσαρμογή της χώρας στα πρότυπα που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Η μετάβαση υλοποιήθηκε κεντρικά, με στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για επιχειρήσεις και λογιστές. Μέσω αυτοματοποιημένων μοντέλων, βασισμένων στους επίσημους πίνακες της Eurostat, η ΑΑΔΕ ανέλαβε το κύριο βάρος της αντιστοίχισης. Για 1,4 εκατομμύρια ΑΦΜ η διαδικασία ολοκληρώθηκε άμεσα χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους φορολογούμενους, ενώ για περίπου 510.000 περιπτώσεις όπου ένας παλαιός ΚΑΔ αντιστοιχεί σε περισσότερους νέους, προσδιορίστηκε αυτόματα κύρια δραστηριότητα και οι υπόλοιπες καταγράφηκαν ως δευτερεύουσες.

Οι αλλαγές αποδίδονται κυρίως στη δομική αναδιάρθρωση των κατηγοριών δραστηριότητας στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα. Ενδεικτικά, το υπαίθριο εμπόριο και οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή αλληλογραφίας έχουν ανακαταταχθεί πλήρως. Για τις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων, έως την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 θα ολοκληρωθεί η ενημέρωση του Μητρώου με νέες ενδείξεις τρόπου άσκησης δραστηριότητας, όπως «Υπαίθρια» ή «e-shop», με σχετική ειδοποίηση να αποστέλλεται στις θυρίδες τους.

Στο πλαίσιο της μετάβασης, εισάγεται και νέα ψηφιακή βεβαίωση δραστηριοτήτων, η οποία αποτυπώνει αναλυτικά τη μεταβολή των ΚΑΔ κάθε επιχείρησης. Στη βεβαίωση περιλαμβάνονται οι ενεργοί κωδικοί που ίσχυαν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και η αντιστοίχισή τους στους νέους, με ημερομηνία έναρξης την 1η Μαρτίου 2026, καθώς και ο διαχωρισμός κύριων και δευτερευουσών δραστηριοτήτων. Το έγγραφο φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι υποχρεωτικά αποδεκτό για κάθε νόμιμη χρήση, ενώ διατίθεται και σε μορφή επεξεργάσιμου αρχείου για διευκόλυνση των επαγγελματιών.

Η βεβαίωση είναι ήδη διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport στην ψηφιακή πύλη myAADE, ενώ η ΑΑΔΕ διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με επαγγελματικούς φορείς και λογιστές. Όπως επισημαίνεται, ο ρόλος τους είναι κρίσιμος για την ορθή αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Παράλληλα, η Αρχή παρακολουθεί την πορεία προσαρμογής και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής επιπλέον χρόνου για τον έλεγχο της αυτόματης αντιστοίχισης, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη. Αναλυτικοί πίνακες αντιστοίχισης, επεξηγήσεις και οδηγός συχνών ερωτήσεων είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων για περαιτέρω πληροφορίες.

