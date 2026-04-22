Την οπτική του για το πώς διαμορφώνεται η γεωπολιτική σκακιέρα στην ευρύτερη Μεσόγειο, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή, ανέπτυξε ο πρώην Πρόεδρος της Τουρκίας, Αμπντουλάχ Γκιουλ, σε συζήτηση με τον Αθανάσιο Έλλις, Διευθυντή της αγγλόφωνης έκδοσης της Καθημερινής, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο κ.Γκιουλ έκανε λόγο για μια κατάσταση από την οποία, όπως υποστήριξε, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές βγαίνουν ζημιωμένες, ενώ παράλληλα, κατά την εκτίμησή του, δημιουργείται προηγούμενο για παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον.

Όπως ανέφερε ο κ.Γκιουλ, η φετινή συνάντηση στους Δελφούς πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την ιστορία της περιοχής. Κατά τον ίδιο, η ανάμιξη των ΗΠΑ στο Ιράν προκαλεί διεθνείς αναταράξεις και επιτείνει την αβεβαιότητα ως προς τη σταθερότητα της παγκόσμιας τάξης.

Πρόσθεσε ότι, στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε εξέλιξη μια επίθεση, για την οποία, όπως υποστήριξε, διατυπώνονται επιφυλάξεις ακόμη και από αμερικανικής πλευράς. Κατά την εκτίμησή του, έχει ξεπεραστεί ένα κρίσιμο όριο, γεγονός που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο και σε άλλες δυνάμεις για ανάλογες ενέργειες.

Επεσήμανε επίσης ότι η αμερικανική ρητορική έχει, κατά την άποψή του, πλήξει την εικόνα των ΗΠΑ ως ηγέτιδας δύναμης του δημοκρατικού κόσμου, καθώς, όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστεί μέρος της αποσταθεροποίησης στην περιοχή και πλέον αντιμετωπίζονται ως λιγότερο προβλέψιμος εταίρος από άλλες χώρες.

Από οικονομικής πλευράς, ο κ.Γκιουλ αναφέρθηκε στη σημασία της αναταραχής στα Στενά του Ορμούζ ως ενός ακόμη σοβαρού ζητήματος, ενώ σημείωσε ότι η επιχείρηση αυτή έχει επιβαρύνει την παγκόσμια ενεργειακή προσφορά. «Το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου είναι μια εξίσωση στην οποία όλα τα μέρη χάνουν», υποστήριξε, μεταξύ άλλων.

Την ίδια στιγμή, επεσήμανε ότι, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κίνα δείχνει πλέον ικανή να ενισχύσει περαιτέρω την επιρροή της στην περιοχή, διαθέτοντας οικονομικό πλεονέκτημα, ενώ οι χώρες του Κόλπου, όπως είπε, φαίνεται να χρειάζονται αυστηρότερες πολιτικές ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλίσουν το μέλλον τους.

Σε ό,τι αφορά στο Ιράν, ο κ.Γκιουλ σημείωσε ότι η κρίση αυτή μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για τη χώρα να επανεξετάσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και να προχωρήσει σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, κάνοντας βήματα σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, παράλληλα με διαρθρωτικές και οικονομικές αλλαγές.

Εξάλλου, ερωτηθείς από τον Αθανάσιο Έλλις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην παρούσα φάση, ο κ.Γκιουλ απάντησε ότι «σε όλες μου τις θέσεις, όλα αυτά τα χρόνια, έχω υποστηρίξει μια θετική ατζέντα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, και αυτή είναι μια στιγμή που χρειαζόμαστε μια θετική ατζέντα».

Κατά τον πρώην Πρόεδρο, οι έξυπνοι ηγέτες πρέπει να ακολουθούν αυτή τη γραμμή, γιατί Ελλάδα και Τουρκία είναι γείτονες και θα παραμείνουν γείτονες και στο μέλλον. «Αντί να δημιουργούμε προβλήματα, καλό θα είναι λύνουμε αυτά που υπάρχουν. Τη στιγμή αυτή οι ηγέτες μας γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, έχουν συχνά συναντήσεις, το πλαίσιο είναι καλό. Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα, αλλά βοηθά να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του άλλου».