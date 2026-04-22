Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ανάγκη της ένταξης των χωρών από τα δυτικά Βαλκάνια στην ΕΕ.

Στον απόηχο της υπογραφής της «Διακήρυξης των Δελφών», με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ μέσω της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία υπογράφηκε λίγο πριν την έναρξη του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, τόσο ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και οι εκπρόσωποι των χωρών της περιοχής, συμφώνησαν στην ανάγκη δράσης και μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Λαμβάνοντας πρώτος τον λόγο, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν απογοητεύσεις και οπισθοχωρήσεις σχετικά με την ένταξη χωρών από τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον είναι η κατάλληλη στιγμή να αποτελέσει αυτή η ατζέντα προτεραιότητα. Τόνισε, επίσης, ότι η Διακήρυξη των Δελφών θα αποτελέσει τη συνέχεια της Διακήρυξης της Θεσσαλονίκης του 2003. «Πρέπει να προχωρήσουμε από τις λόγια, στις πράξεις. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την Ευρώπη χωρίς τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ελλάδα έχει ήδη αναλάβει μια πολύ ισχυρή πρωτοβουλία για να επιταχύνει πλέον τη διεύρυνση. Θα επισκεφθώ όλες τις πρωτεύουσες τους επόμενους μήνες. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ζήτημα πίστης στην Ευρώπη», επισήμανε ο Υπουργός.

Επίσης ανέφερε ότι γίνεται σκληρή δουλειά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, με στόχο το δεύτερο τρίμηνο του 2027 να αποτελέσει το κρίσιμο σημείο για τη διεύρυνση, με τη χώρα μας να παρέχει στήριξη προς όλα τα υπό ένταξη κράτη-μέλη. «Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Ως Ελλάδα προσφέρουμε τεχνική βοήθεια και στοχεύουμε σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα ένταξης. Είναι προς όφελος της διαδικασίας το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά όλων των Ευρωπαϊκών οργανισμών», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Από την πλευρά του, ο Νεμάνια Στάροβιτς, υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Σερβίας, ανέφερε ότι οι συζητήσεις για την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεκινήσει από το 2014. Τόνισε την ανάγκη εστίασης σε μεταρρυθμιστικές πρακτικές για τις χώρες των Βαλκανίων καθώς και στην ενίσχυση της πορείας τους προς την ΕΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη συνολική προετοιμασία των χωρών των Βαλκανίων, με στόχο την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως πρόσθεσε, «ο σκοπός τελικά δεν είναι τόσο η ένταξή μας στην ΕΕ, όσο η οικονομική και κοινωνική συνεργασία που θα έχουμε στο μέλλον με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιβάν Ιβανίσεβιτς, υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα ΕΕ του Μαυροβουνίου αναφέρθηκε στη μακρά πορεία της χώρας του προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, όπως σημείωσε «πλέον υπάρχει ένα θετικό γεωπολιτικό momentum, για το οποίο είμαστε πολύ ικανοποιημένοι». Ευχαριστώντας την Ελλάδα για τη διαρκή στήριξή της, τόνισε την επιθυμία για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την προώθηση της τελικής διαδικασίας ένταξης. Όπως συμπλήρωσε, η διαδικασία αυτή θα διαμορφωθεί με βάση νέα ορολογία, καθώς η διεθνής πραγματικότητα έχει αλλάξει σε σχέση με πριν από 23 χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Φερίτ Χότζα, υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε αναμονή για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για περισσότερα από 20 χρόνια, επισημαίνοντας ότι «η υπόσχεση της Θεσσαλονίκης» παραμένει ακόμα «υπόσχεση». Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία για επιτάχυνση της διαδικασία, μετά και από την υπογραφή της Διακήρυξης των Δελφών. Όπως τόνισε, «είναι πλέον θέμα αξιοπιστίας. Έχουν ειπωθεί όλα από την πλευρά των χωρών μας, πλέον πρέπει οι υποσχέσεις να γίνουν πραγματικότητα». Ανέφερε, επίσης, ότι δεν θέλουν να χαθεί η ευκαιρία, καθώς η Αλβανία έχει κάνει σημαντική δουλειά τα προηγούμενα έτη για την προοπτική της ένταξης. Τέλος πρόσθεσε ότι έως το τέλος της επόμενης χρονιάς η χώρα του θα βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ακολούθως, ο Γκλάουκ Κόνουφκα, αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και Διασποράς του Κοσόβου, αναφέρθηκε στα καθήκοντα και στα βήματα που απαιτούνται για την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρώτο την αφοσίωση στις Ευρωπαϊκές αξίες. Όπως υποστήριξε, η προοπτική της ένταξης του Κοσόβου μπορεί να επιταχυνθεί, επισημαίνοντας ότι η χώρα του το έχει ζητήσει, ήδη, από τον Δεκέμβριο του 2022, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη απάντηση από την Ένωση.

Ο Ζόραν Ντιμιτρόφσκι, υφυπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ένταξη της χώρας του στην ΕΕ θα φέρει μόνο κέρδη, με δεδομένη και τη στήριξη της Ελλάδας. Ωστόσο επισήμανε ότι παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση, ζητώντας να υπάρξουν πιο συγκεκριμένα δεδομένα και χρονοδιαγράμματα για τη διεύρυνση. Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων και άμεσης χρηματοδότησης με στόχο η χώρα να αναδιαμορφωθεί και να επιταχύνει την πορεία της προς την ένταξη. Αναφερόμενος, δε, στο θέμα του ονόματος και τη συμφωνία με την Ελλάδα, τόνισε ότι «ήταν ένα παράδειγμα για το πως μπορεί να λυθεί με έναν ειρηνικό τρόπο μια διαφορά ανάμεσα σε δύο χώρες», εκφράζοντας την προσδοκία να υπάρχει αντίστοιχη εξέλιξη και για τη σχέση της με τη Βουλγαρία.

Η επιτάχυνση της διεύρυνσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα με τον Ντράγκαν Βούκοβιτς, πρέσβη της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στην Ελλάδα, προϋποθέτει την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε πολλούς κλάδους, μεταξύ των οποίων ο οικονομικός και ο κοινωνικός. Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι μεταρρυθμίσεις αυτές απαιτούν παράλληλα επαρκή χρηματοδότηση, επισημαίνοντας την ανάγκη επιτάχυνσης της παρεχόμενης στήριξης με στόχο τη διεύρυνση. Τέλος ο κ.Βούκοβιτς, αναγνώρισε ότι υπάρχει υποστήριξη τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλα βαλκανικά κράτη, υπογραμμίζοντας όμως ότι τα προβλήματα παραμένουν».