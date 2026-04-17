Με ισχυρά κέρδη και σαφή επιστροφή των αγοραστών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ανακτά το επίπεδο των 2.300 μονάδων, σε μια ημέρα που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταστροφή του κλίματος προς το τέλος.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.309,1 μονάδες με άνοδο 1,50%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 365,43 εκατ. ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 53,68 εκατ. τεμάχια. Από το σύνολο, τα 32,05 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές σε 34 πακέτα, με σημαντικότερες τις κινήσεις σε τραπεζικούς τίτλους. Συνολικά, η εικόνα της αγοράς ήταν θετική, με 93 μετοχές να κλείνουν με άνοδο έναντι 35 που υποχώρησαν, ενώ 75 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι, επιβεβαιώνοντας την επικράτηση των αγοραστών στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,69% στις 5.885,5 μονάδες. Πιο ήπια ήταν η άνοδος για τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM, ο οποίος έκλεισε στις 2.854,23 μονάδες με κέρδη 1,07%.

Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της ανόδου, καταγράφοντας κέρδη 3,81% και κλείνοντας στις 2.716,72 μονάδες. Στο ταμπλό, οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο της ανόδου, συγκεντρώνοντας και το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας. Η Alpha Bank ξεχώρισε με άνοδο 5,56% στα 3,93 ευρώ, ενώ η Eurobank ενισχύθηκε κατά 4,4% στα 4,08 ευρώ, καταγράφοντας και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας. Η Πειραιώς έκλεισε στα 8,67 ευρώ με κέρδη 3,48% και η Εθνική Τράπεζα στα 15,01 ευρώ με άνοδο 2,81%.

Θετική ήταν η εικόνα και σε επιλεγμένους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τη Cenergy να ενισχύεται κατά 3,02% στα 21,18 ευρώ, τη Βιοχάλκο κατά 3,79% και την ΕΛΧΑ κατά 4,74%. Η Aegean έκλεισε με άνοδο 3,09% στα 13,66 ευρώ, ενώ η Jumbo ενισχύθηκε κατά 2,96% στα 24,38 ευρώ.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil να υποχωρεί κατά 3,39% στα 36,52 ευρώ και τη Helleniq Energy να κλείνει οριακά χαμηλότερα κατά 0,26% στα 9,72 ευρώ. Απώλειες κατέγραψε και η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε στα 18,72 ευρώ με πτώση 2,19%, ενώ ήπια πτωτικά κινήθηκαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,39%) και η Metlen (-0,55%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΕΧΑΕ σημείωσε άνοδο 3,4%, ο Φουρλής 3,33%, η ΑΒΑΞ 2,37%, ο ΟΛΠ 2,09% και η Intralot 1,64%.