Πτώση τιμών καταγράφονται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τα συμβόλαια να κινούνται καθοδικά, σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και κυρίως από τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αργό πετρέλαιο παράδοσης Μαΐου υποχώρησε στα 90,90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες 3,79 δολαρίων ή 4,00%, ενώ το συμβόλαιο Ιουνίου διαμορφώθηκε στα 87,59 δολάρια, μειωμένο κατά 3,58 δολάρια ή 3,93%. Αντίστοιχα, το Μπρεντ κατέγραψε πτώση στα 96,31 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 3,08 δολαρίων ή 3,10%, αποτυπώνοντας τη γενικευμένη αδυναμία στον ενεργειακό κλάδο.

Η υποχώρηση των τιμών συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με το κλίμα αποκλιμάκωσης που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συγκρούσεων. Όπως ανέφερε, «ο πόλεμος στο Ιράν εξελίσσεται εξαιρετικά», εκτιμώντας παράλληλα ότι πλησιάζει το τέλος της σύγκρουσης που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας για δεκαήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός της ημέρας. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε την πρόσκληση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν στον Λευκό Οίκο, για συνομιλίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την πρώτη ουσιαστική διπλωματική προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες.

Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι στόχος των επαφών είναι η δημιουργία συνθηκών για διαρκή ειρήνη, με έμφαση στην αμοιβαία αναγνώριση κυριαρχίας, την ενίσχυση της ασφάλειας στα σύνορα και τη διασφάλιση του δικαιώματος αυτοάμυνας του Ισραήλ. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για τον ρόλο ένοπλων μη κρατικών οργανώσεων, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι αναμένει από τον Λίβανο να περιορίσει τη δράση της Χεζμπολάχ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αγορές πετρελαίου φαίνεται να προεξοφλούν ότι οι παραπάνω εξελίξεις θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των εντάσεων και ενδεχομένως σε σταδιακή αποκατάσταση της προσφοράς, γεγονός που ασκεί καθοδικές πιέσεις στις τιμές. Παράλληλα, ενισχύονται οι προσδοκίες για παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και πιθανή επανέναρξη διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, παρά τη βραχυπρόθεσμη πτώση, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά παραμένει ευάλωτη, καθώς η καθυστέρηση στην πλήρη αποκατάσταση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να περιορίζει την προσφορά. Εκτιμάται ότι περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί, ενώ τυχόν αποτυχία των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα το κλίμα και να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών.