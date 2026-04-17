«Σωρεία» αναρτήσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Η χαρά του Ντόναλντ Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, που ανακοίνωσε με ανάρτησή του αργά το μεσημέρι της Παρασκευής ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγατσί, δεν κρύβεται.

Με«σωρεία» αναρτήσεων κάνει λόγο για μία «σπουδαία και λαμπρή ημέρα», επιτίθεται ξανά στο ΝΑΤΟ με υποτιμητικά σχόλια, μιλάει για εξαιρετικές σχέσεις με το Ιράν, συνεργασία με τον Λίβανο (εκτός Ισραήλ), ενώ απαγορεύει στον Νετανιάχου την όποια επίθεση στον Λίβανο, που θα έθετε σε κίνδυνο την 10ήμερη εκεχειρία απου κομπάζει ότι κατάφερε, στο πλαίσιο των πολέμων που λήγει. Αυτός, κατά τον ίδιο, ήταν ο 10ος.

«Τώρα που η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ τελείωσε, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που με ρώτησαν αν χρειαζόμασταν βοήθεια. Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν θέλουν απλά να γεμίσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο, Ήταν άχρηστο όταν (τον) χρειαζόμασταν, μια Χάρτινη Τίγρης!» επανέλαβε με περισσή περιφρόνηση ο Τραμπ.

Σε άλλη του ανάρτηση διαμήνυσε πως «Οι ΗΠΑ θα πάρουν όλη την πυρηνική «Σκόνη», που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα μας Βομβαρδιστικά B2. Με κανένα τρόπο, μορφή ή σχήμα δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων. Αυτή η συμφωνία δεν υπόκειται σε καμία περίπτωση στον Λίβανο, αλλά οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν, ξεχωριστά, με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση της Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους το απαγορεύουν οι ΗΠΑ. Αρκετά πια!!!».

Σε ό,τι αφορά ωστόσο την ανταλλαγή χρημάτων, παρά τις αναρτήσεις Τραμπ, το Axios σε άρθρο του αναφέρει πως «οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται σχέδιο τριών σελίδων για τον τερματισμό του πολέμου και ανάμεσα στους υπό συζήτηση όρους είναι ότι η Ουάσινγκτον θα αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αντάλλαγμα να παραχωρήσει η Τεχεράνη το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει».

Επέμεινε με δεύτερη ανάρτησή του ότι «αυτή η συμφωνία δεν συνδέεται, με κανέναν τρόπο, με τον Λίβανο, αλλά θα κάνουμε ξανά τον Λίβανο σπουδαίο» κατά το MAGA- Make Ammerica Great Again, τώρα ο Τραμπ λανσάρει το MLGA, Make Lebanon Great Again.

«Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες!» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ και ευχαρίστησε Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν σε ξεχωριστές αναρτήσεις του.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Ανακοίνωσε πως «Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!» κάτι το οποίος δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο από την άλλη πλευρά.

Φυσικά από τις αναρτήσεις του δεν λείπει και η σφοδρή κριτική στα «fake» κατά τον ίδιο, αμερικανικά Μέσα - NY Times και CNN, από τα οποία ζητάει να του πουν «μπράβο, για να κερδίσουν την εγκυρότητά τους».

Και όλα αυτά στον απόηχο του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ στο πλαίσιο σεβασμού της 10ήμερη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, από πλευράς Ιράν και ενώ βρίσκονται σε διαδικασία διευθέτησης νέου γύρου ειρηνευτικών συζητήσεων με τις ΗΠΑ.

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε με ανάρτησή του πως ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ για τη διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων.

«Σε ευθυγράμμιση με την εκεχειρία στο Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, στη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Την είδηση επιβεβαίωσε πριν από λίγο και ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. «Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι άνοιξε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και είναι έτοιμα για διέλευση. Ευχαριστώ» έγραψε ο Τραμπ.

Λίγα λεπτά αργότερα με νέα του ανάρτηση ωστόσο ο Τραμπ διευκρίνισε πως «Τα Στενά του Ορμούζ είναι απόλυτα ανοιχτά και έτοιμα για πλήρη διέλευση αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσον αφορά στο Ιράν, μόνο, μέχρι να ολοκληρωθεί στο 100% η συναλλαγή με το Ιράν. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πολύ γρήγορα καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη μπει σε διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Με την ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να κατρακυλούν, ανακουφίζοντας τις ανησυχίες στις αγορές περί εφοδιασμού.

Τα έξι σημεία της εκεχειρίας Λιβανου - Ισραήλ

Σημειώνεται ότι η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ τέθηκε σε εφαρμογή από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και ορίστηκε σε έξι σημεία.

Η δήλωση των έξι σημείων περιγράφει την αρχική εκεχειρία ως «μια χειρονομία καλής θέλησης από την κυβέρνηση του Ισραήλ, που αποσκοπεί στο να επιτρέψει διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει για μια μόνιμη συμφωνία ασφάλειας και ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμά του να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοάμυνας, ανά πάσα στιγμή, ενάντια σε προγραμματισμένες, επικείμενες ή συνεχιζόμενες επιθέσεις. Αυτό δεν θα εμποδιστεί από την παύση των εχθροπραξιών», αναφέρει η δήλωση.

«Εκτός από αυτό, δεν θα διεξάγει καμία επιθετική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον λιβανέζικων στόχων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, στρατιωτικών και άλλων κρατικών στόχων, στο έδαφος του Λιβάνου από ξηράς, αέρα και θάλασσα». Σύμφωνα με τη δήλωση, η εκεχειρία «μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ εάν αποδειχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και καθώς ο Λίβανος αποδείξει αποτελεσματικά την ικανότητά του να διεκδικήσει την κυριαρχία του».

«Από τις 16 Απριλίου 2026, στις 17:00 EST (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), και μετά, με διεθνή υποστήριξη, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα λάβει ουσιαστικά μέτρα για να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και όλες τις άλλες αδίστακτες μη κρατικές ένοπλες ομάδες στο έδαφος του Λιβάνου από το να πραγματοποιούν επιθέσεις, επιχειρήσεις ή εχθρικές δραστηριότητες εναντίον ισραηλινών στόχων», αναφέρει. «Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν τις δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου ως έχουσες την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα του Λιβάνου. Καμία άλλη χώρα ή ομάδα δεν έχει αξίωση ότι είναι εγγυητής της κυριαρχίας του Λιβάνου», σημειώνει το Μνημόνιο Συνεργασίας.

«Το Ισραήλ και ο Λίβανος ζητούν από τις ΗΠΑ να διευκολύνουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών με στόχο την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των διεθνών χερσαίων συνόρων, με σκοπό τη σύναψη μιας συνολικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει διαρκή ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει το τελευταίο σημείο.