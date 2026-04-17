Απότομη άνοδος καταγράφηκε στις ευρωπαϊκές αγορές το απόγευμα της Παρασκευής, μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν πλήρως ανοικτά στη διεθνή εμπορική ναυτιλία.
Η είδηση, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος «πλησιάζει στο τέλος του», έδωσε ισχυρή ώθηση στο επενδυτικό κλίμα παγκοσμίως. Θετική επίδραση είχε επίσης η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που τέθηκε σε ισχύ το ίδιο διάστημα.
Στις 4.30 το απόγευμα , ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωνε άνοδο 1,16%, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται ανοδικά. Στην κορυφή των κερδών βρέθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες, με την easyJet να ενισχύεται κατά 6,2% και τη Wizz Air κατά 5%, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν θετικά την προοπτική μείωσης του κόστους καυσίμων.
Εξαίρεση στο ανοδικό κλίμα αποτέλεσε ο κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο οποίος υποχώρησε κατά 3%, καθώς το άνοιγμα των Στενών πίεσε τις τιμές του αργού.
Οι μετοχές της BP υποχώρησαν 4,6% και της Shell 3,6%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ παρέμεναν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.