Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη, με την αγορά να απομακρύνεται αισθητά από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων και να ανακτά μέρος των σημαντικών απωλειών του Μαρτίου, εν μέσω βελτιωμένου κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με άνοδο 2,9%, κλείνοντας στις 2.065,04 μονάδες. Η ανοδική κίνηση συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση του τζίρου, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 339,18 εκατ. ευρώ, έναντι 260,76 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τον όγκο συναλλαγών να ανέρχεται στα 56,81 εκατ. τεμάχια. Από τον συνολικό τζίρο, περίπου 21 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα συναλλαγών. Συνολικά, στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών 103 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 29 πτωτικά, ενώ 67 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Σε επίπεδο μήνα, ο Μάρτιος έκλεισε με απώλειες 9,33% για τον Γενικό Δείκτη και 10,68% για τον τραπεζικό δείκτη, επηρεασμένοι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο σύνολο του πρώτου τριμήνου του 2026, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απόδοση -2,63%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος με οριακή πτώση 0,18%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 3,02% στις 5.234,12 μονάδες και ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 2.595 μονάδες με άνοδο 2,68%.

Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της ανόδου με άλμα 5,04% στις 2.289,81 μονάδες. Η Alpha Bank σημείωσε άνοδο κατά 6,73%, τη Eurobank κατά 6,33%, την Πειραιώς κατά 5,37% και την Εθνική κατά 4,21%. Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν επίσης η Βιοχάλκο με άνοδο 7,48%, η Cenergy με 6,77%, η ΑΚΤΟΡ με 5,35% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 3,99%, ενώ θετικά κινήθηκαν και οι Metlen, Τιτάν, Aegean, Helleniq Energy και ΔΕΗ με κέρδη άνω του 2%.

Στον αντίποδα, περιορισμένες ήταν οι πτωτικές μετοχές στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, με την Allwyn να υποχωρεί κατά 1,58%, τον ΟΤΕ κατά 1,09% και την ΕΥΔΑΠ κατά 0,33%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πτωτικά κινήθηκε μόνο ο Φουρλής με απώλειες 0,90%.