Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων TARGET θα παραμείνει κλειστό τις δύο αυτές ημέρες.

Με κανονικό ωράριο θα λειτουργήσουν οι τράπεζες στην Ελλάδα την Παρασκευή 3 Απριλίου και τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, ωστόσο οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται με περιορισμούς, λόγω ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, εξαιτίας του Πάσχα των Καθολικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων TARGET θα παραμείνει κλειστό τις δύο αυτές ημέρες, καθώς πρόκειται για τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών και Διαμαρτυρόμενων. Οι ημερομηνίες αυτές δεν αποτελούν επίσημες αργίες στην Ελλάδα, ωστόσο χαρακτηρίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3336/2005.

Τα τραπεζικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά και θα εξυπηρετούν το κοινό, όμως δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών, καθώς η μη λειτουργία του συστήματος TARGET επηρεάζει μεταφορές κεφαλαίων και διατραπεζικές πληρωμές. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν τις συγκεκριμένες ημέρες θα καταχωρηθούν στα τραπεζικά συστήματα με ημερομηνία την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Επιπλέον, όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις μεταξύ τραπεζών και πελατών, καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις που λήγουν τις ημέρες της ειδικής αργίας, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον εξοφληθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στις 7 Απριλίου, ημερομηνία από την οποία θα αρχίζουν και οι συνέπειες τυχόν καθυστέρησης πληρωμών.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, δανείων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αυτές θα εξυπηρετούνται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους τους είτε την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη 2 Απριλίου, είτε την επόμενη εργάσιμη ημέρα, την Τρίτη 7 Απριλίου.

Παράλληλα, με οδηγία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στις 3 και 6 Απριλίου θα γίνονται δεκτές από τις ΔΟΥ και τις τελωνειακές αρχές τραπεζικές επιταγές με ημερομηνία έκδοσης την 7η Απριλίου 2026.

Τέλος, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών συνιστά σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που συνεργάζονται απευθείας με τράπεζες για αποστολή αρχείων χρεώσεων μέσω πάγιων εντολών ή αρχείων πιστώσεων, όπως για παράδειγμα μισθοδοσίες, να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις ημερομηνίες εκτέλεσης των συναλλαγών.