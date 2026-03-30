Οικονομική δραστηριότητα και καταναλωτική εμπιστοσύνη επηρεάζονται έντονα από τον πόλεμο στο Ιράν.

Η ευρωπαϊκή οικονομία εισέρχεται σε περίοδο αυξανόμενης απαισιοδοξίας, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν επηρεάζει έντονα την οικονομική δραστηριότητα και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα Δευτέρα.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι το οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη υποχώρησε τον Μάρτιο, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην ευρωζώνη, καταγράφοντας σημαντική πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι δείκτες οικονομικού κλίματος, που αποτυπώνουν την κατάσταση σε βασικούς τομείς της οικονομίας όπως η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, το λιανεμπόριο, οι κατασκευές και οι καταναλωτές, απομακρύνονται πλέον από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, γεγονός που υποδηλώνει επιδείνωση των προσδοκιών για την οικονομία.

Παράλληλα, πιέσεις καταγράφονται και στις προσδοκίες για την απασχόληση, καθώς επιχειρήσεις στους τομείς του λιανεμπορίου, των υπηρεσιών και της βιομηχανίας αναθεωρούν τα σχέδια προσλήψεων, υπό το βάρος της αβεβαιότητας που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η οποία υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023. Οι καταναλωτές εμφανίζονται πλέον πολύ πιο απαισιόδοξοι για την οικονομική κατάσταση των χωρών τους, αλλά και για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους, ενώ δηλώνουν λιγότερο πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν μεγάλες αγορές μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία δείχνουν ότι η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην ευρωζώνη υποχώρησε σε χαμηλό δεκαμήνου τον Μάρτιο, ενισχύοντας τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό, δηλαδή συνδυασμό χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει μόλις το 0,9% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,6% φέτος. Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η τράπεζα παρακολουθεί στενά τα στοιχεία και δεν αποκλείεται αύξηση επιτοκίων εάν οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν.

Παρότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν συμμετέχουν άμεσα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου είναι ήδη αισθητές. Οι επιθέσεις αντιποίνων από το Ιράν και το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας, αυξάνοντας το κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι οι οικονομικές και πολιτικές συνέπειες της σύγκρουσης θα είναι πολύ πιο σοβαρές από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε, ενώ οι αγορές θεωρούν πιθανό ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει τουλάχιστον για μερικές ακόμη εβδομάδες. Η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, καθώς δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξει κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ή πιθανή διπλωματική συμφωνία.

Το βασικό συμπέρασμα, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με αυξημένο οικονομικό ρίσκο, επιβράδυνση της ανάπτυξης και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

