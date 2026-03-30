Ο Τραμπ απειλεί με χερσαία εισβολή και ταυτόχρονα «βλέπει» συμφωνία - Σε ρεκόρ μηνιαίας αύξησης το Brent

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να «πάρουν το πετρέλαιο του Ιράν» και ενδεχομένως να καταλάβουν τον βασικό ενεργειακό κόμβο της χώρας, το νησί Χαργκ - πριν αναφερθεί στη συνέχεια στις προοπτικές μιας συμφωνίας με τους νέους ηγέτες του Ιράν, που είναι «πολύ πιο λογικοί από τους προηγούμενους».
Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν «εύκολα» να καταλάβουν τη νήσο Χαργκ, αν και πρόσθεσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί «αρκετά γρήγορα».
Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 115 δολάρια το βαρέλι με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για πιθανή παράταση της διαταραχής της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας.
Από την πλευρά του, το Ιράν απείλησε ότι θα επεκτείνει τα αντίποινα, στοχοποιώντας πανεπιστήμια και κατοικίες Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, ενώ νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είχε υποστηρίξει ότι οι ιρανικές δυνάμεις «περιμένουν» την άφιξη αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων για να «βρέξουν φωτιά εναντίον τους».
Αξίζει να σημειωθεί πως παρά την κλιμάκωση της ρητορικής έντασης, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η χώρα του προετοιμάζεται να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες «τις επόμενες ημέρες», χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν το Ιράν ή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.
LIVE
-
ΥΠΕΞ: Tο status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη09:10:38
«Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε χθες να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσει την Καθολική Κυριακή των Βαΐων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».
«Παρά τις τρέχουσες συνθήκες, το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επικείμενων εορτασμών του Πάσχα», προσθέτει.
«Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη και την αμέριστη υποστήριξή της προς τις χριστιανικές Εκκλησίες της Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού του status quo του Παναγίου Τάφου υπό όλες τις συνθήκες», καταλήγει.
Υπενθυμίζεται πως η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους να εισέλθουν στην Εκκλησία του Αγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, «για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες».
-
Ο Νετανιάχου δίνει εντολή για επέκταση της εισβολής στον Λίβανο09:08:34
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την Κυριακή σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να «επεκτείνουν περαιτέρω» την εισβολή τους στο νότιο Λίβανο.
-
Επανήλθε το ιρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας09:06:13
Η ιρανική κυβέρνηση δηλώνει ότι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας επανήλθε, μετά από επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές που προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε τμήματα των επαρχιών Τεχεράνης και Αλμπροζ.
Σε μήνυμα που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα στο Telegram, αξιωματούχος ανέφερε ότι τα προβλήματα έχουν επιλυθεί.
Ο Μοσταφά Ρατζάμπι Μασχάντι, αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας, δήλωσε χθες το βράδυ στην κρατική τηλεόραση ότι «θραύσματα χτύπησαν έναν από τους πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας στην είσοδο της πόλης Καράτζ [πόλη κοντά στην Τεχεράνη]».
-
Τραμπ: Έχουμε πετύχει αλλαγή του καθεστώτος, πολύ πιο λογικοί οι νέοι ηγέτες του Ιράν08:25:55
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις «άμεσα και έμμεσα» και ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν ήταν «πολύ λογικοί» - αφού το Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται να φιλοξενήσει «ουσιαστικές συνομιλίες» τις επόμενες ημέρες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.
«Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους, είμαι αρκετά βέβαιος, αλλά είναι πιθανό και να μη συμβεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής, καθώς ταξίδευε με το Air Force One προς την Ουάσιγκτον.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επιτύχει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη μετά τα πλήγματα που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη της χώρας και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους, ενώ τόνισε δύο φορές ότι οι αντικαταστάτες τους φαίνονταν «πολύ πιο λογικοί».
-
Νεκρός Ινδονήσιος κυανόκρανος στον Λίβανο08:06:21
Ένα μέλος των δυνάμεων του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) σκοτώθηκε αφού ένα βλήμα χτύπησε μία από τις θέσεις τους αργά την Κυριακή.
Η Ινδονησία επιβεβαίωσε τώρα ότι ένας από τους ειρηνευτές της σκοτώθηκε και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν ενώ υπηρετούσαν με τις δυνάμεις του ΟΗΕ.
-
Συνεχίζεται η σεναριολογία για χερσαίες επιχειρήσεις07:52:52
Συνεχίζεται η σεναριολογία για την πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων επί του πεδίου στο Ιράν, κάτι που ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αφήνει ανοικτό.
Την Παρασκευή ανακοινώθηκε η άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli. Το ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35, ικανά για κάθετες αποπροσνηώσεις) και αποβατικό έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με «περίπου 3.500» άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών.
«Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα για διαπραγμάτευση και διάλογο, ενώ απεργάζεται μυστικά σχέδια για χερσαία επίθεση», κατήγγειλε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.
Προτού προειδοποιήσει: «οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη των αμερικανών στρατιωτικών» και θα τους «τιμωρήσουν», όπως και «όλους τους συμμάχους τους στην περιφέρεια μια για πάντα».
-
Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη07:34:22
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 06:00 ότι εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών υποδομών στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον στον δεύτερο μήνα του.
«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πλήττουν αυτή τη στιγμή στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη», αναφέρει τυποποιημένο λακωνικό ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.
-
07:28:40
Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα, με το Μπρεντ να κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
Η άνοδος επιταχύνθηκε μετά την εκτόξευση πυραύλων από τους Χούθι της Υεμένης προς το Ισραήλ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο ελέγχου του ιρανικού πετρελαίου, αυξάνοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις και την ανησυχία στις αγορές.
-
IAEA: Εκτός λειτουργίας η μονάδα παραγωγής βαρέος ύδατος της πρώην πυρηνικής εγκατάστασης στο Χοντάμπ06:52:28
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η μονάδα παραγωγής βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ του Ιράν, η οποία - σύμφωνα με την Τεχεράνη - δέχθηκε επίθεση στις 27 Μαρτίου, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν είναι πλέον λειτουργική.
Η εγκατάσταση δεν περιέχει δηλωμένο πυρηνικό υλικό, πρόσθεσε ο πυρηνικός οργανισμός του ΟΗΕ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
-
Η Αυστραλία μειώνει στο μισό τον ειδικό φόρο καυσίμων για τρεις μήνες06:50:02
Ο φόρος κατανάλωσης, ένας φόρος πώλησης που επιβάλλεται από την αυστραλιανή κυβέρνηση στα καύσιμα κατά τον ανεφοδιασμό στα πρατήρια, θα μειωθεί κατά 26,3 σεντς ανά λίτρο βενζίνης έως τα τέλη Ιουνίου, με στόχο τη μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά.
Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα: «Μειώνουμε στο μισό τον φόρο καυσίμων για τρεις μήνες ώστε να εξοικονομήσετε χρήματα όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ».
«Οι συγκρούσεις στο εξωτερικό αυξάνουν τις τιμές στο εσωτερικό. Και γνωρίζουμε ότι οι Αυστραλοί αισθάνονται την πίεση».
Δύο πολιτείες της Αυστραλίας — η Βικτόρια και η Τασμανία — καθιστούν προσωρινά δωρεάν τις δημόσιες συγκοινωνίες, προκειμένου να αποθαρρύνουν τη χρήση αυτοκινήτων λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων.
-
Το κοινοβούλιο του Ισραήλ εγκρίνει πελώρια αύξηση του στρατιωτικού προϋπολογισμού06:48:16
Το ισραηλινό κοινοβούλιο ενέκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο αυξάνει μαζικά τους πόρους που κατανέμονται στην άμυνα, καθώς η χώρα διεξάγει πόλεμο σε αρκετά μέτωπα.
«Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του προϋπολογισμού, και λαμβάνοντας υπόψη την επιχείρηση ‘Βρυχώμενος Λέων’, πάνω από 30 δισεκατομμύρια σέκελ (σ.σ. κάπου 8,3 δισεκ. ευρώ) προστίθενται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Άμυνας, αυξάνοντάς τον σε πάνω από 142 δισεκ. σέκελ», ανέφερε η Κνέσετ, η ισραηλινή Βουλή, σε ανακοίνωσή της.
Τα μέλη της Κνέσετ ενέκριναν το νέο σχέδιο προϋπολογισμού με 62 ψήφους υπέρ έναντι 55 κατά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ισραήλ για τις στρατιωτικές δαπάνες το 2026 ανέρχεται σε κάπου 850 δισεκ. σέκελ, ή περίπου 235 δισεκ. ευρώ.
-
Επίθεση σε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κουβέιτ - Ένας νεκρός06:47:31
Το Ιράν έπληξε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κουβέιτ που παράγει επίσης ηλεκτρισμό, όπου έχασε τη ζωή του υπήκοος Ινδίας που εργαζόταν σε αυτό, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση του εμιράτου.
«Κτίριο της υπηρεσίας εργοστασίου αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής υπέστη επίθεση στο πλαίσιο της ιρανικής επιθετικότητας εναντίον του κράτους του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ινδού εργαζομένου και μεγάλες υλικές ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Ηλεκτρισμού και Υδάτινων Πόρων μέσω X.
-
Kαταφύγιο κάτω από την πελώρια αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο06:31:02
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι ο αμερικανικός στρατός οικοδομεί «μεγάλο συγκρότημα» διοίκησης που θα είναι ταυτόχρονα καταφύγιο κάτω από την πελώρια αίθουσα χορού που έδωσε εντολή να ανεγερθεί στον Λευκό Οίκο.
«Αυτή τη στιγμή, ο στρατός οικοδομεί μεγάλο συγκρότημα κάτω από την αίθουσα χορού (...) όλα πάνε καλά, είμαστε μάλιστα μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», είπε ο αρχηγός του κράτους στον Τύπο στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από το σαββατοκύριακό του στη Φλόριντα, επιδεικνύοντας σχέδια της αίθουσας.
Κάτω από την αίθουσα χορού θα βρίσκεται «καταφύγιο» που θα προστατεύει από «drones κι οτιδήποτε άλλο», επέμεινε.
Τον Οκτώβριο ο άλλοτε μεσίτης έστειλε μηχανήματα έργου να καταστρέψουν ολόκληρη πτέρυγα του ιστορικού κτιρίου της προεδρίας στην Ουάσιγκτον.
Εννοεί να οικοδομηθεί στη θέση της αίθουσα χορού, χωρητικότητας ως και 1.000 θέσεων, για διάφορες εκδηλώσεις ή δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών.
Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρεται συχνά, με λεπτομέρειες, στο έργο που προώθησε και πυροδοτεί σωρεία επικρίσεων.
Το σχέδιο, από τα πιο φιλόδοξα στο παγκοσμίως γνωστό κτίριο εδώ και πάνω από έναν αιώνα, δεν σταματά να γίνεται μεγαλύτερο και ακριβότερο: ο προσωρινός προϋπολογισμός του, που κατά τον αμερικανό πρόεδρο θα καλυφθεί χάρη σε δωρεές ιδιωτών, αυξήθηκε από τα 200 στα 400 εκατομμύρια δολάρια.
-
«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (...) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα»06:29:48
Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times που δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή.
«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές (...) Δεν θεωρώ ότι έχουν οποιαδήποτε άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ερωτηθείς από την εφημερίδα για την κατάσταση της ιρανικής άμυνας στη νήσο.
Στα μέσα Μαρτίου, το νησί έγινε στόχος αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών, χωρίς να χτυπηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στο Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, βρίσκεται ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας -- μέσω αυτού γίνεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan.