Ο Τραμπ απειλεί με χερσαία εισβολή και ταυτόχρονα «βλέπει» συμφωνία - Σε ρεκόρ μηνιαίας αύξησης το Brent

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να παίρνω το πετρέλαιο από το Ιράν», δήλωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατά τα άλλα πιστεύει πως «θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να «πάρουν το πετρέλαιο του Ιράν» και ενδεχομένως να καταλάβουν τον βασικό ενεργειακό κόμβο της χώρας, το νησί Χαργκ - πριν αναφερθεί στη συνέχεια στις προοπτικές μιας συμφωνίας με τους νέους ηγέτες του Ιράν, που είναι «πολύ πιο λογικοί από τους προηγούμενους».

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν «εύκολα» να καταλάβουν τη νήσο Χαργκ, αν και πρόσθεσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί «αρκετά γρήγορα».

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 115 δολάρια το βαρέλι με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για πιθανή παράταση της διαταραχής της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας.

Από την πλευρά του, το Ιράν απείλησε ότι θα επεκτείνει τα αντίποινα, στοχοποιώντας πανεπιστήμια και κατοικίες Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, ενώ νωρίτερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είχε υποστηρίξει ότι οι ιρανικές δυνάμεις «περιμένουν» την άφιξη αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων για να «βρέξουν φωτιά εναντίον τους».

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά την κλιμάκωση της ρητορικής έντασης, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η χώρα του προετοιμάζεται να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες «τις επόμενες ημέρες», χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν το Ιράν ή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.

