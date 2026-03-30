Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, κατηγόρησε νωρίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στέλνουν μηνύματα για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουν χερσαία εισβολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις «άμεσα και έμμεσα» και ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν ήταν «πολύ λογικοί» - αφού το Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται να φιλοξενήσει «ουσιαστικές συνομιλίες» τις επόμενες ημέρες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

«Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους, είμαι αρκετά βέβαιος, αλλά είναι πιθανό και να μη συμβεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής, καθώς ταξίδευε με το Air Force One προς την Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επιτύχει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη μετά τα πλήγματα που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη της χώρας και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους, ενώ τόνισε δύο φορές ότι οι αντικαταστάτες τους φαίνονταν «πολύ πιο λογικοί».

Υπενθυμίζεται πως ένα από τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου σκότωσε τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον γιο του, Μοτζτάμπα. Έκτοτε, ο πόλεμος έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους, τη μεγαλύτερη διαταραχή που έχει καταγραφεί ποτέ στις ενεργειακές προμήθειες και πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία.

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως», επέμεινε - τονίζοντας ότι «βλέπει συμφωνία» με τους «νέους» ιρανούς ηγέτες που θα μπορούσε να κλειστεί «σύντομα».

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι το Ιράν θα επιτρέψει τις προσεχείς ημέρες την ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από το στενό του Χορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, το de facto κλείσιμο του οποίου μετά το ξέσπασμα του πολέμου απογείωσε τις τιμές του μαύρου χρυσού.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στην ψηφιακή έκδοση των Financial Times, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ τόνισε πως ο στρατός του θα μπορούσε να πάρει «πολύ εύκολα» τον έλεγχο της νήσου Χαργκ, όπου βρίσκονται πετρελαϊκές υποδομές στρατηγικής σημασίας για το Ιράν. Το νησί αυτό είχε βομβαρδιστεί από αέρος στα μέσα Μαρτίου, χωρίς ωστόσο να χτυπηθούν οι πετρελαϊκές του εγκαταστάσεις.

Σημειώνεται πως η ενεργειακή κρίση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω με την είσοδο στον πόλεμο των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, συμμάχων του Ιράν, που ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δυο επιθέσεις το Σάββατο εναντίον το Ισραήλ: θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία στο στενό του Μπαμπ αλ Μάντεμπ, από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο.

Με αυτό το φόντο, η Γαλλία φιλοξενεί αργότερα σήμερα συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας της G7, για να συζητηθούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία.