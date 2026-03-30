Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα, με το Μπρεντ να κατευθύνεται προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Η άνοδος επιταχύνθηκε μετά την εκτόξευση πυραύλων από τους Χούθι της Υεμένης προς το Ισραήλ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο ελέγχου του ιρανικού πετρελαίου, αυξάνοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις και την ανησυχία στις αγορές.

Το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται κοντά στα 101,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2,1%, ενώ το Μπρεντ είναι περίπου στα 115,2 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 2,4%.

Η άνοδος του Μπρεντ αντανακλά τον αυξανόμενο φόβο ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Τραμπ δήλωσε ότι η προτιμώμενη επιλογή του όσον αφορά το Ιράν θα ήταν «να πάρουμε το πετρέλαιο», συγκρίνοντας την κατάσταση με τη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ απέκτησαν ουσιαστικό έλεγχο στον πετρελαϊκό τομέα μετά την αποδυνάμωση του καθεστώτος Μαδούρο. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ οι συγκρούσεις έχουν εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα και οι επιθέσεις εξαπλώνονται σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ισραήλ, σε υποστήριξη του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ανοίγοντας ουσιαστικά ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική κλιμάκωση, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο για τις θαλάσσιες οδούς ενέργειας, ιδιαίτερα στο Bab el-Mandeb και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αγορές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο υψηλών τιμών Μπρεντ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος παρατεταμένης σύγκρουσης και πιθανής διακοπής των ροών πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό, να πιέσει τις αγορές και να αυξήσει τον κίνδυνο παγκόσμιας ύφεσης.

Σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές, οι αγορές αρχίζουν επίσης να λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο πιο επιθετικής αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής, ακόμη και με έλεγχο βασικών ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν αλλά ταυτόχρονα να προκαλέσει ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.