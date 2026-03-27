Κατά την περίοδο 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου, θα καταβληθούν συνολικά 94.232.000 ευρώ σε 123.391 δικαιούχους.

Συνολικά 94.232.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 123.391 δικαιούχους την περίοδο 30 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ:

31 Μαρτίου: 3.050.000 € σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων Απριλίου.

2 Απριλίου: 14.800.000 € σε 34.000 δικαιούχους για παροχές, όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

2 Απριλίου: 298.000 € σε 340 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.

30 Μαρτίου – 3 Απριλίου: 17.000.000 € σε 750 δικαιούχους για εφάπαξ πληρωμές.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ:

28.000.000 € σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

12.000.000 € σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 € σε 18.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

84.000 € σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».