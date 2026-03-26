Η πορεία του Κάμερ στο ΔΝΤ αφήνει ως παρακαταθήκη ηγεσία με όραμα, αναφέρει μεταξύ άλλων η Γενική Διευθύντρια, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Άλφρεντ Κάμερ θα αποχωρήσει από τη θέση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος (EUR) του Ταμείου, με ισχύ από τις 31 Ιουλίου 2026.

Σε δήλωσή της, η κ. Γκεοργκίεβα εξήρε τη συμβολή του κ. Κάμερ, τονίζοντας ότι με τη βαθιά θεσμική του γνώση και την εξαιρετική του κρίση παρείχε σταθερή και αξιόπιστη υποστήριξη στα κράτη-μέλη, ενώ παράλληλα συνέβαλε στην υλοποίηση αυστηρής οικονομικής εποπτείας, σύνθετων προγραμμάτων συνεργασίας και στρατηγικών πολιτικών σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και διαδοχικών κρίσεων. Όπως ανέφερε, η πορεία του αφήνει ως παρακαταθήκη ηγεσία με όραμα, υψηλού επιπέδου αναλυτική δουλειά και ακεραιότητα, που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το έργο του Ταμείου τα επόμενα χρόνια.

Ο Άλφρεντ Κάμερ εντάχθηκε στο ΔΝΤ το 1992 μέσω του προγράμματος οικονομολόγων και έκτοτε κατείχε σημαντικές θέσεις σε διάφορες περιοχές και τομείς. Υπηρέτησε ως μόνιμος αντιπρόσωπος στη Ρωσία κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 1998, συνέβαλε στον μετασχηματισμό της χρηματοδότησης και διαχείρισης των προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων του Ταμείου και εργάστηκε στο Γραφείο της Γενικής Διευθύντριας, μεταξύ άλλων ως επικεφαλής του επιτελείου, συμβουλεύοντας την ανώτατη διοίκηση για στρατηγικές πρωτοβουλίες και επιχειρησιακά ζητήματα. Το 2020 διορίστηκε Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος.

Κατά τη θητεία του στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Τμήματος, ο Γερμανός οικονομολόγος επέβλεψε τη συνεργασία του ΔΝΤ με την Ευρώπη σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της πρόσφατης ιστορίας της περιοχής. Υπό την ηγεσία του, το τμήμα παρείχε σημαντικές αναλυτικές μελέτες που αξιοποιήθηκαν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την προώθηση βασικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, το τμήμα διασφάλισε την επιτυχή υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα για την Ουκρανία, μέσω ευέλικτης και επίμονης προσέγγισης, στενής συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων του ΔΝΤ και ισχυρών διεθνών συνεργασιών. Ο κ. Κάμερ συνέβαλε επίσης καθοριστικά στην επέκταση των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων του Ταμείου στην Ευρώπη, με έμφαση στην Ουκρανία, τις χώρες προς ένταξη στην ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η κ. Γκεοργκίεβα υπογράμμισε επίσης ότι ο κ. Κάμερ είναι ιδιαίτερα εκτιμητός για το ανθρωποκεντρικό στυλ ηγεσίας του, καθώς υποστήριξε ενεργά την ανάπτυξη του προσωπικού και τη συνεργασία, δημιουργώντας μια ισχυρή και συνεκτική ομάδα ανώτερων στελεχών που συνέβαλε σε πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ταμείου.

«Η σταθερή του δέσμευση προς τα κράτη-μέλη, το ειλικρινές ενδιαφέρον για το προσωπικό και η αφοσίωσή του στην αποστολή του Ταμείου θα αφήσουν ένα διαρκές αποτύπωμα στον οργανισμό», κατέληξε η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ.