Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.
Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:
- Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00
- Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00
- Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00
- Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00
- Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00
- Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00
- ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ
- Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ
Το ωράριο στη Θεσσαλονίκη
- Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
- Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.
- Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.
- Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.
- Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.