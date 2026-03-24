Ο βουλεύτης του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης επιτέθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, για τη χτεσινή εικόνα στη δίκη για τα θύματα των Τεμπών, λέγοντας: «Είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο να έχει δοθεί 1,5 εκ. ευρώ και να έχουμε αυτή την εικόνα. Ο κ. Φλωρίδης πρέπει να παραιτηθεί. Είναι τραγική η εικόνα».

Πρόσθεσε πως πήρε την απόφαση να χρηματοδοτήσει έναν χώρο για τον οποίο γνώριζε ότι θα πρέπει να χωρά εκατοντάδες ανθρώπους.

«Δεν γίνεται να τα θέλει όλα δικά της η κυβέρνηση, πρέπει να αναλάβει μια ευθύνη ότι απέτυχε, ότι δεν υπολόγισε καλά τα πράγματα».

Αναφερόμενος στις υποκλοπές, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει εξεταστική. «Προτείναμε την προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και φυσικά θα πάμε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, διότι έχει ανοίξει μια νέα υπόθεση η οποία έχει ακόμα και την κατασκοπία στο εσωτερικό της. Άρα ναι, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και νέα εξεταστική επιτροπή και να έρθουν κι οι μάρτυρες εκείνοι οι οποίοι είπαν ότι τους έδιναν ραβασάκια οι βουλευτές της ΝΔ».

Για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να φύγει μια κυβέρνηση η οποία μετά από 7 χρόνια είχε τις ευκαιρίες της στο κράτος δικαίου, στο κοινωνικό κράτος, στην ακρίβεια, και παρόλα αυτά ο μισθός τελειώνει 18 του μήνα, παρόλα αυτά δεν έχουμε αίθουσα να κάνουμε την υπόθεση των Τεμπών. Άρα, εμείς θέλουμε να φύγει η ΝΔ, και σε αυτό το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Αυτή είναι η κεντρική απόφαση που θα πάρουμε στο συνέδριο, πως το ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει, θα μεγαλώσει και θα πάρει τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Στο συνέδριο θα επικυρώσουμε την πορεία προς τη νίκη και είναι αυτονόητο ότι η νίκη που περιλαμβάνει οποιαδήποτε συγκυβέρνηση με τον πολιτικό, ιδεολογικό μας αντίπαλο που είναι η ΝΔ δεν γίνεται. Είμαι βέβαιός ότι αυτό το οποίο είναι το βασικό αίτημα του Χ. Δούκα και όλων των στελεχών που τοποθετούνται στη δημόσια σφαίρα θα αποτυπωθεί ρητώς».