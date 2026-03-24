Σήμερα ξεκινάει η πληρωμή για τις συντάξεις Απριλίου.

Έφτασε η ημέρα πληρωμής για τις συντάξεις Απριλίου καθώς σήμερα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή. Η επίσημη ημέρα πληρωμής είναι η 26η Μαρτίου ωστόσο, δεδομένου ότι τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς από την προηγούμενη το απόγευμα και η «προηγούμενη» είναι η αργία της 25ης Μαρτίου, τα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς από σήμερα το απόγευμα.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως όμως προείπαμε η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα μετά τις 5 μμ και η δεύτερη και τελευταία την Πέμπτη το απόγευμα, επίσης την ίδια ώρα.