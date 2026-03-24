Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις στο gov για το fuel pass 2026.

Οι αιτήσεις gov.gr για το fuel pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Από εκείνη τη στιγμή, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την επιδότηση καυσίμων, με στόχο τα ποσά να καταβληθούν πριν από το Πάσχα, ώστε να διευκολύνουν τις αυξημένες μετακινήσεις της περιόδου.

Η υποβολή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά, χωρίς περιττή γραφειοκρατία. Με την είσοδο στην εφαρμογή μέσω Taxisnet, οι χρήστες θα βλέπουν αυτόματα τα οχήματα που είναι δηλωμένα στο ΑΦΜ τους και θα επιλέγουν αυτό για το οποίο επιθυμούν την ενίσχυση. Έπειτα, θα επιβεβαιώνουν τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους και θα προχωρούν στο επόμενο στάδιο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος πληρωμής, καθώς επηρεάζει και το ύψος της επιδότησης. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής κάρτας στο κινητό είτε την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η πρώτη επιλογή προσφέρει υψηλότερο ποσό, αλλά περιορίζεται σε δαπάνες για καύσιμα, ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντίθετα, η τραπεζική κατάθεση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, συνοδεύεται όμως από χαμηλότερη ενίσχυση.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν οι κάτοχοι πετρελαιοκίνητων οχημάτων, οι οποίοι ωφελούνται διπλά. Εκτός από το Fuel Pass, επωφελούνται και από τη μείωση της τιμής του diesel στην αντλία, γεγονός που μειώνει αισθητά το συνολικό κόστος μετακίνησης.

Πριν από την τελική έγκριση της αίτησης, πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι σχετικά με την κατάσταση του οχήματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, η ύπαρξη ενεργής ασφάλισης και η διενέργεια του προβλεπόμενου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση που δεν πληρούται κάποια από αυτές τις προϋποθέσεις, η αίτηση απορρίπτεται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τιμωρούνται και πάλι οι ηλικιωμένοι

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ ψηφιακής κάρτας και τραπεζικής κατάθεσης, με την πρώτη επιλογή να συνοδεύεται από υψηλότερη επιδότηση. Ωστόσο, όσοι επιλέξουν την κατάθεση σε λογαριασμό –συχνά πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας ή άτομα χωρίς εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες– θα λάβουν μικρότερο ποσό.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα περί ίσης μεταχείρισης, καθώς μια μερίδα πολιτών φαίνεται να «τιμωρείται» έμμεσα λόγω ψηφιακού χάσματος. Παρά την ευκολία που προσφέρει η ψηφιακή κάρτα για όσους είναι εξοικειωμένοι, η επιλογή αυτή δεν είναι πρακτικά προσβάσιμη σε όλους.