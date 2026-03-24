Κύμα κακοκαιρίας φέρνει βροχές και καταιγίδες. Με τι καιρό θα γίνουν οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Θα είναι μεν άστατος ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα - αρχές Απριλίου, σιγά σιγά όμως, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα αρχίσει να μαλακώνει και εκτιμάται οτι μέχρι τις μέρες του Πάσχα οι καιρικές συνθήκες θα είναι με το μέρος μας.

Σήμερα, περνάει ένα κύμα κακοκαιρίας από τη χώρα μας. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι βροχές προς τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας μας. Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα ακολουθήσει μία νοτιοανατολική τροχιά και θα απασχολήσει πολλά διαμερίσματα, χωρίς όμως ταυτόχρονα τα φαινόμενα να εμφανίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνες εντάσεις.

Εξαίρεση τμήματα του Ιονίου πελάγους και του νοτιοανατολικού πελάγους όπου θα δούμε ακόμη και καταιγίδες.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα δημιουργήσει σήμερα έντονα άστατες καιρικές συνθήκες με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό επειδή συνοδεύεται από ψυχρές αέριες μάζες, θα δούμε ακόμη και χιονοπτώσεις προς τα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι βοριάδες, ενισχυμένοι στο Ιόνιο 5-6 μποφόρ και στην πλευρά του Αιγαίου Πελάγους το απόγευμα θα φθάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ.

Σιγά σιγά θα βλέπουμε να μπαίνει ο καιρός του βοριά στη χώρα μας, ο οποίος θα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της αυριανής ημέρας.

Ο βοριάς θα χωρίσει αύριο τη χώρα μας σε δύο τμήματα. Στα δυτικά και βόρεια, ανοιξιάτικες οι καιρικές συνθήκες και στα δυτικά και νότια πιο χειμωνιάτικο το σκηνικό μέχρι και νωρίς το απόγευμα.

Ο υδράργυρος έχει ανέβει λίγο και θα φθάσει αργά το μεσημέρι δεν θα ανέβει πάνω από τους 15 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Η μεγαλύτερη ψύχρα εντοπίζεται στην πλευρά του Αιγαίου.

Στην Αττική, αργότερα θα ξεκινήσουν οι βροχές, οι οποίες θα είναι πιο πολλές από το απόγευμα και στη συνέχεια,κυρίως τη νύχτα από τις 5 - 6 ώρα το απόγευμα θα συναντήσουμε πιο πολλές βροχές. Όσον αφορά την 25η Μαρτίου και τη στρατιωτική παρέλαση, οριακά φαίνεται να βελτιώνεται κοντά στις 11 με 12 ώρα. Επομένως μπορεί αύριο να ξεκινήσουμε με χειμωνιάτικο σκηνικό, σιγά σιγά κοντά στις 12 το μεσημέρι ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει. Οι βροχοπτώσεις θα είναι ασθενείς, ενώ θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας. Ο βοριάς στα 7μποφόρ και ο υδράργυρος έως και 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε βροχερό καιρό. Αύριο, παρότι η ημέρα θα ξεκινήσει με κρύο, αργότερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Σήμερα θα είναι μια ημέρα βροχερή και ο υδράγυρος έως και 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Στην ουσία η χώρα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Θα κυριαρχήσει ο καιρός του βοριά για τμήματα που βρίσκονται από το ύψος της Μαγνησίας και πιο νότια, οπως η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια, οι Σποράδες, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ίσως στην Κρήτη να είναι πιο ισχυρές οι βροχοπτώσεις.

Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με καλές θερμοκρασίες αργά το μεσημέρι (ακόμα και 20 βαθμούς Κελσίου). Στα ανατολικά και νότια ο καιρός θα είναι πιο ψυχρός παραά το γεγονός οτι ο καιρός θα ανοίξει το απόγευμα.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα ξεκινήσει ήπιος αλλά θα μας απασχολήσει ένα οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, που θα μας απασχολήσει κυρίως Παρασκευή και Σαββατοκύριακο.

Θα είναι πιο οργανωμένο αυτό το κύμα κακοκαιρίας καθώς θα είναι πιο οργανωμένο. Θα απασχολήσει περισσότερες περιοχές και θα δούμε και εντονότερα φαινόμενα αλλά και πυκνά χιόνια στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Ο Μάρτιος θα κλείσει με αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Θα μπούμε στις πρώτες μέρες του Απριλίου με ανάλογο καιρικό σκηνικό και στη συνέχεια τη Μεγάλη Τρίτη με μεγάλη Τετάρτη, ο καιρός θα αρχίσει να φτιάχνει, να αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και θα ανέβει και η θερμοκρασία.

Μπορεί η Μεγάλη εβδομάδα θα ξεκινήσει άστατη τα φαινόμενα ουσιαστικά θα απομακρυνθούν. Απόγευμα Παρασκευής περιμένουμε πιο έντονη κακοκαιρία.