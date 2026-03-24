Η ένταξη της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέους κλάδους τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή από την 1η Απριλίου, καλύπτοντας περίπου 220.000 εργαζόμενους. Η δοκιμαστική περίοδος θα διαρκέσει πέντε μήνες, ενώ η πλήρης εφαρμογή του μέτρου προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

Στο νέο πλαίσιο εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαρισμού, οι εταιρείες εύρεσης εργασίας και διάφορες δραστηριότητες προσωπικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων κομμωτήρια, γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, γραφεία τελετών.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί εργαλείο καταγραφής της πραγματικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δηλώνει την έναρξη και τη λήξη του ωραρίου με την καταγραφή της παρουσίας του στον χώρο εργασίας. Τα δεδομένα αποστέλλονται απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή.

Η καταγραφή μπορεί να πραγματοποιείται είτε μέσω φυσικής κάρτας παρουσίας είτε μέσω εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο που παράγει κωδικό QR για σάρωση από την επιχείρηση. Παράλληλα, επιχειρήσεις που διαθέτουν συστήματα ωρομέτρησης μπορούν να διαβιβάζουν μαζικά τα στοιχεία στο σύστημα.

Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα απασχόλησής τους μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app ή της διαδικτυακής πλατφόρμας myErgani. Μέσω των εφαρμογών αυτών μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο το δηλωμένο ωράριο, τις υπερωρίες και τυχόν μεταβολές στα στοιχεία εργασίας τους.

Η νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τη διαδικασία καταγραφής. Σε περίπτωση παρουσίας εργαζομένου στον χώρο εργασίας χωρίς καταγεγραμμένη ψηφιακή σήμανση και εκτός δηλωμένου ωραρίου, επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Παράλληλα παρέχεται δυνατότητα υποβολής διορθωτικών δηλώσεων έως το τέλος κάθε μήνα για αλλαγές στο ωράριο ή για καταχώριση υπερωριών.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας σε κλάδους όπου έχει ήδη ενεργοποιηθεί οδήγησε σε αύξηση των δηλωμένων υπερωριών. Το 2025 καταγράφηκαν περίπου 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα, τον Μάιο του 2025 οι δηλωμένες υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής του μέτρου αυξήθηκαν κατά 92% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024. Στον τουριστικό κλάδο η αύξηση καταγράφηκε σε επίπεδα άνω του 1.000% σε μηνιαία βάση. Αντίστοιχα αυξητική ήταν η τάση και σε άλλους κλάδους, όπως η εστίαση, το λιανεμπόριο και η βιομηχανία.

Η αύξηση των δηλωμένων ωρών εργασίας είχε και δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ενισχύθηκαν κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της καταγραφής περισσότερων ωρών εργασίας και της αντίστοιχης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Με την ένταξη των νέων δραστηριοτήτων, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που καλύπτονται από το σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας προσεγγίζει τα δύο εκατομμύρια. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη σε βασικούς τομείς της οικονομίας, μεταξύ των οποίων τράπεζες, μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες φύλαξης, βιομηχανικές επιχειρήσεις, τουρισμός και εστίαση.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μέτρου διαδραματίζει το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία. Το σύστημα επιτρέπει την ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση των στοιχείων απασχόλησης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο κράτος να πραγματοποιεί πιο στοχευμένους ελέγχους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, μέσω της ψηφιακής διαχείρισης των δηλώσεων απασχόλησης, απλοποιούνται διοικητικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, καθώς οι δηλώσεις προσλήψεων, αποχωρήσεων και μεταβολών στοιχείων πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά.

