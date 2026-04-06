Επαγγελματικοί φορείς εκφράζουν ανησυχία ότι η μετάβαση γίνεται με περιορισμένη προετοιμασία και αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις για επιχειρήσεις.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας περνά σε μια αυστηρότερη φάση εφαρμογής, καθώς το μέτρο γίνεται υποχρεωτικό για χιλιάδες επιχειρήσεις σε νέους κλάδους της οικονομίας. Η μη σωστή χρήση της ψηφιακής κάρτας συνοδεύεται από ιδιαίτερα αυστηρά πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τις 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ωστόσο, επαγγελματικοί φορείς εκφράζουν ανησυχία ότι η μετάβαση γίνεται με περιορισμένη προετοιμασία και αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις για επιχειρήσεις που ήδη αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό κόστος.

Η νέα φάση εφαρμογής αφορά περίπου 220.000 εργαζόμενους, ενώ προηγείται μια μεταβατική πιλοτική περίοδος πέντε μηνών, ώστε επιχειρήσεις και προσωπικό να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Με την ένταξη των νέων κλάδων, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που καλύπτονται από το σύστημα αναμένεται να προσεγγίσει τα 2 εκατομμύρια.

Στο νέο κύμα ένταξης περιλαμβάνονται κλάδοι με υψηλή συγκέντρωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, αλλά και αυξημένη πιθανότητα υποδηλωμένης εργασίας.

Συγκεκριμένα, εντάσσονται:

- Ιδιωτική υγεία: Διοικητικό προσωπικό, νοσηλευτές, παραϊατρικά επαγγέλματα – εκτός οι γιατροί

- Τηλεπικοινωνίες: Σύνολο εργαζομένων σε επιχειρήσεις του κλάδου

- Καθαρισμός: Συνεργεία και εργαζόμενοι σε πολλαπλούς χώρους

- Εταιρείες εύρεσης εργασίας: Ακόμη και σε καθεστώς εργασίας σε τρίτους

- Προσωπικές υπηρεσίες: Κομμωτήρια, αισθητική, καθαριστήρια, γραφεία κηδειών

Η ιδιαιτερότητα αυτών των δραστηριοτήτων είναι ότι η εργασία δεν εκτελείται πάντα σε σταθερό χώρο ή ωράριο, γεγονός που μέχρι σήμερα δυσκόλευε τον έλεγχο.

Η ψηφιακή κάρτα μετατρέπει τον χρόνο εργασίας σε μετρήσιμο και διασταυρώσιμο δεδομένο. Ο εργαζόμενος δηλώνει την είσοδο και την έξοδο από την εργασία και το σύστημα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο αν το δηλωμένο ωράριο συμπίπτει με την πραγματική απασχόληση.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει:

τέλος στις «χειρόγραφες» ή ελλιπείς καταγραφές

άμεση αποτύπωση υπερωριών

δυνατότητα ελέγχου από τον ίδιο τον εργαζόμενο μέσω της εφαρμογής myErgani

Σε έναν χώρο όπως ένα κομμωτήριο ή ένα κέντρο αισθητικής, η διαδικασία είναι απλή: ο εργαζόμενος «χτυπά» την κάρτα στην έναρξη και τη λήξη της βάρδιας. Σε μια εταιρεία καθαρισμού όμως, που έχει συνεργεία σε διαφορετικά κτίρια, η εφαρμογή απαιτεί οργάνωση και ψηφιακή προσαρμογή.

Το «δύσκολο στοίχημα» για τις μικρές επιχειρήσεις

Η νέα φάση αφορά κυρίως μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα λειτουργούσαν με πιο ευέλικτα – και συχνά ανεπίσημα – μοντέλα καταγραφής εργασίας.

Η πρόκληση είναι διπλή:

Αφενός, πρέπει να οργανώσουν συστήματα παρακολούθησης παρουσίας, ακόμη και όταν οι εργαζόμενοι μετακινούνται ή εργάζονται σε πελάτες.

Αφετέρου, καλούνται να προσαρμόσουν το κόστος λειτουργίας τους, καθώς η πλήρης καταγραφή του χρόνου εργασίας οδηγεί σε αυξημένη καταγραφή – και άρα πληρωμή – υπερωριών.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας:

καταγράφηκαν 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος

σε ορισμένους κλάδους, όπως ο τουρισμός, η αύξηση ξεπέρασε το 1.000%

Με την ένταξη των νέων κλάδων, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων που καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια.

Ο στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να φτάσει τα 2,2 εκατομμύρια έως το τέλος του 2026, δημιουργώντας ένα σχεδόν καθολικό σύστημα ελέγχου της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ήδη, το μέτρο εφαρμόζεται σε:

βιομηχανία

λιανεμπόριο

τράπεζες και ασφαλιστικές

σούπερ μάρκετ

τουρισμό και εστίαση

Το επόμενο κύμα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από το φθινόπωρο του 2026 αναμένεται να ενταχθούν επιπλέον κλάδοι όπως εκπαίδευση, μεταφορές και ναυτιλία. Πρόκειται για τομείς με αυξημένη πολυπλοκότητα στην οργάνωση της εργασίας, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας ακόμη πιο απαιτητική.

Πρόστιμα

Τα πρόστιμα για παραβάσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλά, με βασικότερο τα 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο για μη ενεργοποίηση ή ψευδή σήμανση. Επιπλέον, προβλέπεται πρόστιμο 3.000 ευρώ για απουσία σήμανσης (ορφανό χτύπημα) κατά τον έλεγχο. Η ευθύνη σήμανσης ανήκει στον εργαζόμενο, και η καταστρατήγηση επιφέρει σοβαρές κυρώσεις.

Αναλυτικά Πρόστιμα (ανά θιγόμενο εργαζόμενο):

10.500€: Μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας.

10.500€: Σήμανση της κάρτας από τον εργοδότη αντί για τον εργαζόμενο.

10.500€: Εργαζόμενος που βρίσκεται εντός επιχείρησης εκτός δηλωμένου ωραρίου, χωρίς ψηφιακή καταγραφή.

3.000€: Απουσία σήμανσης έναρξης/λήξης («ορφανό χτύπημα») σε επιτόπιο έλεγχο.

3.000€: Συστηματικά «ορφανά χτυπήματα» (πάνω από 3 σε έναν μήνα).

2.000€: Μη καταβολή προσαύξησης 12% για επιπλέον ώρες σε μερικώς απασχολούμενους.