Απολύτως προστατευμένοι θεωρούνται όσοι έχουν σταθερά τιμολόγια, ωστόσο τα νέα σταθερά συμβόλαια που θα προσφέρονται από τον επόμενο μήνα αναμένεται να έχουν σημαντικά υψηλότερες τιμές, καθώς οι χαμηλές τιμές των προηγούμενων μηνών έχουν πλέον εξαφανιστεί λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία στις τιμές καυσίμων στην Ελλάδα, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας επηρεάζουν άμεσα την εγχώρια αγορά. Οι νέες τιμές αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση στην αγορά ενέργειας, με τη βενζίνη να κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,017 ευρώ ανά λίτρο από 1,977 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων αυξάνεται στα 2,216 ευρώ ανά λίτρο από 2,176 ευρώ. Το diesel κίνησης διαμορφώνεται στα 1,996 ευρώ ανά λίτρο από 1,956 ευρώ, πλησιάζοντας και αυτό το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Ανοδικά κινείται και το υγραέριο κίνησης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,313 ευρώ ανά λίτρο από 1,273 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης αυξάνεται στα 1,58 ευρώ ανά λίτρο από 1,54 ευρώ.

Η νέα άνοδος των τιμών καυσίμων αυξάνει το κόστος μετακινήσεων και μεταφορών, ενώ μεταφέρεται σταδιακά και στο κόστος παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία. Οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και κυρίως η πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα καθορίσουν την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, αυξήσεις αναμένονται και στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου θα ενσωματωθούν στο κόστος των εγχώριων εισαγωγών από τον Απρίλιο και θα περάσουν στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Το φυσικό αέριο εξακολουθεί να καθορίζει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά κατά τις ώρες αιχμής, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις στα λεγόμενα πράσινα τιμολόγια, επηρεάζοντας περίπου το 60% των καταναλωτών.

Η κατάσταση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να επιδεινωθεί το καλοκαίρι εάν η κρίση συνεχιστεί, ενώ σε περίπτωση ενός δύσκολου χειμώνα οι αναλυτές προειδοποιούν για περαιτέρω άνοδο των τιμών ρεύματος στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε χώρες όπου το φυσικό αέριο έχει μεγάλη συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα.