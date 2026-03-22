Οι πρώτοι που θα πληρωθούν είναι οι συνταξιούχοι των μη μισθωτών ταμείων.

Η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Απριλίου, καθώς οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Έτσι, οι δικαιούχοι θα αρχίσουν να βλέπουν τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου, με τις ημερομηνίες να διαφέρουν ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο.

Οι πρώτοι που θα πληρωθούν είναι οι συνταξιούχοι των μη μισθωτών ταμείων. Συγκεκριμένα, οι συντάξεις των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ έχουν οριστεί να καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, εξαιτίας της αργίας που προηγείται, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ ήδη από το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι νέοι συνταξιούχοι, είτε προέρχονται από τον ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο τομέα, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης έχει υποβληθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, βάσει του νόμου 4387/2016.

Λίγες ημέρες αργότερα θα ακολουθήσει η πληρωμή των συντάξεων για τους μισθωτούς. Οι συνταξιούχοι των ταμείων ΙΚΑ, Δημοσίου και ΝΑΤ θα πληρωθούν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, ενώ στην πράξη τα ποσά θα αρχίσουν να πιστώνονται από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια περίοδο θα καταβληθούν και οι συντάξεις των υπόλοιπων ταμείων, όπως των ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, καθώς και των ειδικών ταμείων μεγάλων οργανισμών, όπως της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.

Ο διαχωρισμός των πληρωμών σε διαφορετικές ημερομηνίες αποτελεί συνηθισμένη πρακτική, καθώς γίνεται για να αποφεύγεται η υπερβολική επιβάρυνση των τραπεζικών συστημάτων και των ΑΤΜ.

Συνολικά, η αργία της 25ης Μαρτίου επιταχύνει τη διαδικασία για ορισμένους συνταξιούχους, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους έως και δύο ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής.