Το Μπρεντ καταγραφει άνοδο σχεδόν 6%, φτάνοντας τα 109,50 δολάρια το βαρέλι.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι ευθείες απειλές του Ιράν κατά ενεργειακών υποδομών σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ εντείνουν τους φόβους για σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά.

Το Μπρεντ καταγραφει άνοδο σχεδόν 6%, φτάνοντας τα 109,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύεται κοντά στα 99 δολάρια. Η άνοδος του πετρελαίου συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στο πεδίο, μετά από αναφορές ότι το Ισραήλ έπληξε τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν στην επαρχία Μπουσέρ.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για πιθανά πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο, καλώντας μάλιστα τους πολίτες να απομακρυνθούν από στόχους που χαρακτήρισαν «νόμιμους και πρωτεύοντες». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μεγάλα διυλιστήρια και πετροχημικά συγκροτήματα στη Σαουδική Αραβία, καθώς και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και βιομηχανικά κέντρα σε ΗΑΕ και Κατάρ.

Η νέα αυτή απειλή έρχεται λίγες ημέρες μετά από επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν σε ενεργειακές υποδομές των Εμιράτων, εντείνοντας την ανησυχία για γενικευμένη αποσταθεροποίηση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η σημαντική μείωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι οι τιμές του Μπρεντ ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 120 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες ημέρες, ενώ σε περίπτωση παρατεταμένων επιθέσεων και κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, δεν αποκλείεται να κινηθούν κατά μέσο όρο ακόμη και στα 130 δολάρια το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η διαταραχή στην προσφορά θα μπορούσε να φτάσει τα 11 έως 16 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε προσωρινή χαλάρωση του νόμου Jones Act για διάστημα 60 ημερών, επιτρέποντας και σε ξένα πλοία να μεταφέρουν πετρέλαιο και ενεργειακά προϊόντα μεταξύ αμερικανικών λιμανιών. Η απόφαση στοχεύει στη συγκράτηση των τιμών καυσίμων, που ήδη καταγράφουν έντονες αυξήσεις, με το ντίζελ να ξεπερνά τα 5 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά από το 2022.