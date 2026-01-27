Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ του έκτακτου διαγωνισμού για την εισαγωγή εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), οι οποίοι πρόκειται να στελεχώσουν τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, ως δικαστικοί υπάλληλοι.
Ο διαγωνισμός αφορά την πλήρωση 159 θέσεων του κλάδου Γραμματέων και απευθύνεται σε υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Πόσες θέσεις προκηρύσσονται
Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε 159 και κατανέμεται ανά κατηγορία εκπαίδευσης:
- Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Οι επιτυχόντες θα εκπαιδευτούν στην ΕΣΔΙ και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες σε όλη τη χώρα.
Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Η αίτηση έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης και ο υποψήφιος οφείλει να δηλώσει μία και μόνο κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ), ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα.
Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν προαιρετικά να δηλώσουν ένα μόνο Δικαστήριο από τον Ειδικό Πίνακα. Η επιλογή αυτή προσφέρει προσαύξηση στην τελική βαθμολογία, αλλά συνοδεύεται από υποχρέωση παραμονής στη συγκεκριμένη θέση για τουλάχιστον δέκα έτη.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από τη δημοσίευση του ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και διαρκεί 15 ημερολογιακές ημέρες.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση.
Συγκεκριμένα απαιτούνται:
- Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με δήλωση κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ)
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
- Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης
- Για τους άνδρες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης
- Πιστοποιητικό περί μη δικαστικής συμπαράστασης
- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση επιλογής θέσης από Ειδικό Πίνακα
- Υπεύθυνη δήλωση 10ετούς δέσμευσης (εφόσον δηλωθεί ειδική θέση)
- Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόλυσης από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους
- Ιατρικές γνωματεύσεις για σωματική και ψυχική υγεία
- Τίτλος σπουδών (πτυχίο, δίπλωμα ή απολυτήριο)
- Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι (εφόσον υπάρχουν)
- Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
- Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας