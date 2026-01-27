Η κατανομή των θέσεων για τους μόνιμους γραμματείς, ανά περιφερειακή ενότητα.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ του έκτακτου διαγωνισμού για την εισαγωγή εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ), οι οποίοι πρόκειται να στελεχώσουν τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, ως δικαστικοί υπάλληλοι.

Ο διαγωνισμός αφορά την πλήρωση 159 θέσεων του κλάδου Γραμματέων και απευθύνεται σε υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Πόσες θέσεις προκηρύσσονται

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε 159 και κατανέμεται ανά κατηγορία εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Οι επιτυχόντες θα εκπαιδευτούν στην ΕΣΔΙ και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες σε όλη τη χώρα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Η αίτηση έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης και ο υποψήφιος οφείλει να δηλώσει μία και μόνο κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ), ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι μπορούν προαιρετικά να δηλώσουν ένα μόνο Δικαστήριο από τον Ειδικό Πίνακα. Η επιλογή αυτή προσφέρει προσαύξηση στην τελική βαθμολογία, αλλά συνοδεύεται από υποχρέωση παραμονής στη συγκεκριμένη θέση για τουλάχιστον δέκα έτη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από τη δημοσίευση του ΦΕΚ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και διαρκεί 15 ημερολογιακές ημέρες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση.

Συγκεκριμένα απαιτούνται: