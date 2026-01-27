Ισόβιο προβάδισμα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, για μόνιμο διορισμό στο δημόσιο, θα έχουν οι τρίτεκνοι.

Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο διορισμού μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο φέρνει νέα ρύθμιση που θα εφαρμόσει το ΑΣΕΠ, δίνοντας ισόβιο προβάδισμα σε συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων.

Η ρύθμιση αφορά τους τρίτεκνους γονείς, οι οποίοι πλέον αποκτούν και διατηρούν εφ’ όρου ζωής τα προνόμια της τρίτεκνης ιδιότητας σε όλες τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού.

Τι προβλέπει ο νόμος 5270/2026

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 5270 του 2026, οι γονείς που αποκτούν την ιδιότητα του τρίτεκνου δεν τη χάνουν ποτέ, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών τους ή άλλες μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν ισόβια πρόσβαση στα ειδικά προνόμια που προβλέπονται για τους τρίτεκνους στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη μοριοδότηση ή προτεραιότητα στους πίνακες κατάταξης, κάτι που ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες διορισμού σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Πρώτη εφαρμογή στη μεγάλη προκήρυξη για τα νοσοκομεία

Η νέα ρύθμιση θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην επερχόμενη προκήρυξη για την πρόσληψη 510 μόνιμων υπαλλήλων στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Η προκήρυξη αυτή αναμένεται να δημοσιευτεί μέσα στις επόμενες ημέρες και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορά κρίσιμες θέσεις στον χώρο της Υγείας.

Οι τρίτεκνοι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία θα έχουν για πρώτη φορά το πλεονέκτημα της ισόβιας ιδιότητας, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στην τελική κατάταξη και στον διορισμό τους.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα πρέπει πλέον να συνυπολογίζουν την παρουσία των τρίτεκνων στους πίνακες, καθώς η προτεραιότητά τους θα ισχύει σε κάθε μελλοντική προκήρυξη μόνιμου προσωπικού.

Τι αναφέρει η νέα ρύθμιση

Άρθρο 14

Ρυθμίσεις για την ενίσχυση τρίτεκνων οικογενειών στο πλαίσιο προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π. - Τροποποίηση άρθρου 64 ν. 4590/2019

Στο άρθρο 64 του ν. 4590/2019 (Α’ 17), περί της ιδιότητας τρίτεκνου γονέα και τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο εισαγωγικό εδάφιο οι λέξεις «στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στον ν. 4765/2021 (Α’ 6)», β) οι περ. α) και β) αντικαθίστανται, γ) προστίθεται παρ. 2 και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, το άρθρο 64 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 64

Όπου στον ν. 4765/2021 (Α’ 6) αναφέρεται η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα και η ιδιότητα τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας τριών (3) τέκνων από έναν (1) ή περισσότερους γάμους ή σύμφω να συμβίωσης ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, είτε αυτά είναι ανήλικα, οπότε οι γονείς έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια, είτε ενήλικα. Για την αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας της μητέρας δεν απαιτείται τα τέκνα να έχουν γεννηθεί εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

β) Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα το οποίο δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του ή φοιτά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας του, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι γονείς που αποκτούν την τριτεκνική ιδιότητα βάσει της περ. α) της παρ. 1, τη διατηρούν ισόβια και απολαμβάνουν ισόβια τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν».