Το πολύτιμο μέταλλο επιβεβαιώνει τη δυναμική του ως ένα από τα πιο κερδοφόρα εμπορεύματα.

Το ασήμι συνέχισε και το 2026 το εντυπωσιακό ράλι της περσινής χρονιάς, σκαρφαλώνοντας τη Δευτέρα σε νέα ιστορικά υψηλά και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από το 2008. Η τιμή του συμβολαίου του ασημιού ενισχύθηκε έως και 13%, φτάνοντας τα 114,8 δολάρια ανά ουγκιά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που το έχει καταστήσει ένα από τα πλέον κερδοφόρα εμπορεύματα των τελευταίων ετών.

Το πολύτιμο μέταλλο είχε ήδη σημειώσει άνοδο 150% μέσα στο 2025, ξεπερνώντας ακόμη και το ιστορικό ρεκόρ ανόδου του χρυσού. Σύμφωνα με αναλυτές, η πορεία αυτή στηρίζεται στον κομβικό ρόλο του ασημιού στην κατασκευή τσιπ και μπαταριών, αλλά και στην πρόσφατη αναγνώρισή του από το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ ως κρίσιμου μετάλλου. Όπως επισημαίνεται, σε σύγκριση με άλλα εμπορεύματα, το κόστος αποθήκευσής του παραμένει χαμηλό, ενώ διαθέτει μακρά παράδοση ως βασικό υλικό για την κοπή νομισμάτων.

Παράλληλα, καταγράφεται αυξανόμενη ζήτηση από νοικοκυριά σε αναδυόμενες αγορές, κυρίως στην Ινδία και την Κίνα, καθώς αγοραστές χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος, αποκλεισμένοι από τον φυσικό χρυσό λόγω των υψηλών τιμών, στρέφονται στο ασήμι ως φθηνότερη εναλλακτική. Στη Σαγκάη, οι αγοραστές φέρονται να πληρώνουν premium περίπου 10 δολαρίων ανά ουγκιά σε σχέση με την τιμή του Λονδίνου.

Η άνοδος του ασημιού ήρθε σε ένα ευρύτερο περιβάλλον αποδυνάμωσης του δολαρίου και στροφής των επενδυτών προς τα πολύτιμα μέταλλα. Το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε τη Δευτέρα σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, καθώς εντάθηκαν οι φήμες περί ενδεχόμενης κοινής δράσης ΗΠΑ–Ιαπωνίας για τη στήριξη του γεν, αλλά και οι ανησυχίες για πιθανό shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Το δολάριο έχασε 0,6% έναντι ενός ευρύτερου καλαθιού βασικών νομισμάτων, επεκτείνοντας τις απώλειες που είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα, οδηγώντας στη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Μάιο.

Το γεν ενισχύθηκε κατά 1,1%, στα 154 γεν ανά δολάριο, επεκτείνοντας τα κέρδη του μετά από μια ευμετάβλητη συνεδρίαση την Παρασκευή, η οποία περιλάμβανε έναν λεγόμενο «έλεγχο επιτοκίου» από τις αμερικανικές αρχές, κίνηση που συχνά θεωρείται προάγγελος παρέμβασης στις αγορές συναλλάγματος. Οι συναλλασσόμενοι εκτιμούν ότι ΗΠΑ και Ιαπωνία ενδέχεται να προετοιμάζουν την πρώτη συντονισμένη παρέμβασή τους στο νόμισμα από το 2011.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα, το δολάριο υποχώρησε κατά 0,7% έναντι του ελβετικού φράγκου, οδηγούμενο στο ασθενέστερο επίπεδό του από το 2015, ενώ το ευρώ πλησίασε στο υψηλότερο σημείο του έναντι του δολαρίου από το 2021. Σε αυτό το περιβάλλον, οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν πάνω από 2%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 5.100 δολάρια ανά ουγκιά, καθώς ένα ασθενέστερο δολάριο και οι συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ασταθή χάραξη πολιτικής στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τη στροφή προς τα ασφαλή καταφύγια.

Οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον λιγότερο ευαίσθητοι στο επίπεδο των τιμών του χρυσού, εκτιμώντας ότι η δυναμική αυτή θα συνεχιστεί, σε ένα περιβάλλον αυξημένης παγκόσμιας αβεβαιότητας. Τα πρόσφατα γεγονότα σε περιοχές όπως η Βενεζουέλα, η Γροιλανδία και το Ιράν έχουν ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση για παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός και το ασήμι σε φυσική μορφή.