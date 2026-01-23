Το πολύτιμο μέταλλο εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό, πλησιάζοντας τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι κινήθηκε επίσης σε επίπεδα ρεκόρ, φτάνοντας λίγο κάτω από τα 100 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός καταγράφει την ισχυρότερη εβδομαδιαία άνοδό του εδώ και σχεδόν έξι χρόνια, ενώ το αμερικανικό δολάριο κινείται προς τη χειρότερη εβδομάδα του από τον Ιούνιο, καθώς η κρίση της Γροιλανδίας εντείνει τη φυγή των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια. Οι ανησυχίες για την αξιοπιστία και τη σταθερότητα της αμερικανικής πολιτικής, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εντάσεις, έχουν ανατρέψει τις ισορροπίες στις αγορές συναλλάγματος και εμπορευμάτων.

Το πολύτιμο μέταλλο εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό, πλησιάζοντας τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι κινήθηκε επίσης σε επίπεδα ρεκόρ, φτάνοντας λίγο κάτω από τα 100 δολάρια ανά ουγγιά. Η άνοδος του χρυσού ξεπερνά το 7% σε εβδομαδιαία βάση, αποτελώντας τη μεγαλύτερη από τα πρώτα στάδια της πανδημίας το 2020, την ώρα που η αποδυνάμωση του δολαρίου καθιστά το μέταλλο ελκυστικότερο για επενδυτές εκτός ΗΠΑ.

Η αναταραχή εντάθηκε μετά τις απειλές της Ουάσιγκτον για επιβολή δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους, σε περίπτωση που αντιταχθούν στις αμερικανικές απαιτήσεις για τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν έντονες πιέσεις στη Wall Street νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, πριν ακολουθήσει τεχνική ανάκαμψη των μετοχών, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί ουσιαστικά το κλίμα αβεβαιότητας.

Το αμερικανικό νόμισμα συνεχίζει να υποχωρεί, με τον δείκτη του δολαρίου έναντι βασικών ανταγωνιστών, όπως το ευρώ και η στερλίνα, να καταγράφει απώλειες περίπου 1,2% σε εβδομαδιαία βάση. Η αδυναμία αυτή ενισχύεται από μια αλληλουχία πολιτικών και θεσμικών εξελίξεων, που έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Η κρίση της Γροιλανδίας έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τους πολιτικούς κινδύνους που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες για δεκαετίες λειτουργούσαν ως βασικό ασφαλές καταφύγιο για το παγκόσμιο κεφάλαιο. Το δολάριο είχε ήδη καταγράψει πτώση 9% την προηγούμενη χρονιά, τη μεγαλύτερη από το 2017, και οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη στροφή των επενδυτών προς τη διαφοροποίηση και τα μη αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.