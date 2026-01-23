Την Ελλάδα επέλεξε η Binance ως βάση για την ευρωπαϊκή της παρουσία, καταθέτοντας αίτηση αδειοδότησης στο πλαίσιο του κανονισμού MiCA.

Την Ελλάδα επέλεξε η Binance ως βάση για την ευρωπαϊκή της παρουσία, καταθέτοντας επίσημα αίτηση αδειοδότησης στο πλαίσιο του νέου κανονισμού Markets in Crypto-Assets (MiCA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήδη έχει αναφέρει το Dnews.gr.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως να επανατοποθετηθεί δυναμικά σε μεγάλες και αυστηρά ρυθμιζόμενες αγορές. O όμιλος έχει προχωρήσει στη σύσταση τοπικής εταιρείας συμμετοχών με την επωνυμία Binary Greece, με έδρα την Ελλάδα και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από το καταστατικό της, η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην απόκτηση και διαχείριση συμμετοχών στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στην παροχή χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι υπέβαλε αίτηση στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την αρμόδια εθνική αρχή για την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων και αγορών τίτλων. Εκπρόσωπος της Binance ανέφερε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι υπάρχει ενεργός διάλογος με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπογραμμίζοντας πως ο κανονισμός MiCA αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον κλάδο, καθώς προσφέρει κανονιστική σαφήνεια, ενισχυμένη προστασία των χρηστών και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο υπεύθυνης καινοτομίας.

Η επιλογή της Ελλάδας πραγματοποιείται ενόψει της πλήρους εφαρμογής του MiCA εντός του έτους και προσφέρει στην Binance ένα σταθερό ρυθμιστικό έρεισμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος είναι η στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, καθώς και η συμβολή στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η αίτηση της Binance εξετάζεται μέσω ταχείας διαδικασίας που έχει ενεργοποιήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τη συνδρομή πέντε διεθνών συμβουλευτικών οίκων, μεταξύ των οποίων οι PwC, Deloitte και KPMG, με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης και αδειοδότησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί κομβικό βήμα στην προσπάθεια της Binance να αποκαταστήσει την παρουσία και την αξιοπιστία της σε ρυθμιζόμενες αγορές, μετά το ταραχώδες 2023. Την περασμένη χρονιά, η εταιρεία κατέβαλε πρόστιμο και διακανονισμό ύψους 4,3 δισ. δολαρίων στις αμερικανικές αρχές και αποχώρησε από αρκετές ευρωπαϊκές αγορές.