Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα φέρνει απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία θεσπίζεται η νέα Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, γνωστή ως ΚΑΔ 2025. Πρόκειται για μια εκτεταμένη αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, η οποία ευθυγραμμίζει το ελληνικό φορολογικό και στατιστικό πλαίσιο με το επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό πρότυπο ταξινόμησης NACE, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τους πρόσφατους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Η νέα ονοματολογία αντικαθιστά πλήρως το καθεστώς των ΚΑΔ 2008, το οποίο ίσχυε για περισσότερα από 15 χρόνια, και εισάγει μια πιο αναλυτική και επικαιροποιημένη αποτύπωση της οικονομικής δραστηριότητας. Στο νέο σύστημα περιλαμβάνονται εκατοντάδες κωδικοί που καλύπτουν το σύνολο των παραγωγικών τομέων, από τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία έως τη μεταποίηση, το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τις σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λεπτομερή περιγραφή δραστηριοτήτων, με σαφή διάκριση ανάμεσα σε υποκατηγορίες που μέχρι σήμερα δεν αποτυπώνονταν επαρκώς.

Στο ΦΕΚ περιλαμβάνεται αναλυτικό παράρτημα εκατοντάδων σελίδων, στο οποίο αποτυπώνεται η πλήρης δομή της νέας ταξινόμησης. Οι ΚΑΔ οργανώνονται ιεραρχικά σε τομείς, κλάδους και τάξεις, ακολουθώντας τη λογική της ευρωπαϊκής ταξινόμησης, ενώ παράλληλα προβλέπονται εθνικές εξειδικεύσεις, ώστε να καλύπτονται ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικά, στον πρωτογενή τομέα καταγράφονται με μεγάλη λεπτομέρεια καλλιέργειες, μορφές εκτροφής και υποστηρικτικές δραστηριότητες, ενώ αντίστοιχη ανάλυση υπάρχει και για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες.

Η απόφαση ορίζει ότι ο πλήρης πίνακας της νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, προκειμένου να είναι προσβάσιμος σε επιχειρήσεις, λογιστές, φοροτεχνικούς και δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων ΚΑΔ 2008 με τους νέους ΚΑΔ 2025, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή μετάβαση χωρίς αιφνίδιες διοικητικές επιβαρύνσεις.

Η έναρξη ισχύος της νέας ονοματολογίας έχει οριστεί για την 1η Μαρτίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, όλες οι φορολογικές και διοικητικές πράξεις που αφορούν την έναρξη, τη μεταβολή ή τη δήλωση επιχειρηματικής δραστηριότητας θα βασίζονται αποκλειστικά στους ΚΑΔ 2025.

