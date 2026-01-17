Σύμφωνα με τους ειδικούς από το 2020, δηλαδή μέσα σε μία εξαετία, οι τιμές των ακινήτων κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, τόσο σε αγορά όσο και στα ενοίκια, είδαν αυξήσεις από 50 έως και 60%.

Η στέγαση είναι ένα δικαίωμα που μετατρέπεται σε μηνιαίο βραχνά για χιλιάδες ενοικιαστές εκτινάσσοντας τον προϋπολογισμό κάθε σπιτιού.

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα βαθαίνει και η μεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξη κοινωνικών κατοικιών αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικότερους παράγοντες επιδείνωσής της, σύμφωνα με κοινή ανάλυση της διαΝΕΟσις και του ΙΟΒΕ.

Όπως επισημαίνεται, η απουσία οργανωμένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια έχει αφήσει ακάλυπτα χιλιάδες νοικοκυριά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές κατοικιών και ενοικίων αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα.

Οι ερευνητές υπενθυμίζουν ότι η κοινωνική στέγη ουσιαστικά εξέλειψε μετά το 2012, με την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, χωρίς να αντικατασταθεί από κάποιο νέο θεσμικό πλαίσιο.

«Γύρω στα 800 ευρώ, είναι ακριβά. Δεν βγαίνει αν είσαι μόνος σου χωρίς να έχεις μια οικονομική υποστήριξη. Είτε είναι όλα πανάκριβα είτε δεν έχουν βασικά πράγματα. 50 ευρώ κάθε μήνα για τα κοινόχρηστα, πετρέλαιο και αυτά, φως, τηλέφωνο φθάνουμε τα 500 ευρώ» λένε πολίτες στην κάμερα του Mega.

Μάλιστα, ένας πατέρας δύο παιδιών δίνει 1.000 ευρώ στο ενοίκιο. «Θα μου πεις πού το βρίσκεις το χιλιάρικο; Εγώ ξέρω γιατί θέλω να έχουν ένα σπίτι με δύο δωμάτια. Προσπαθούμε να ζήσουμε» εξήγησε.

«Οι γονείς βοηθάνε τα παιδιά. Ο γιος μου παίρνει 800 ευρώ και δίνει 400 ευρώ στο ενοίκιο» δήλωσε μια γυναίκα στον τηλεοπτικό σταθμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfqo1lro77dd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε μαρτύριο μετατρέπεται λοιπόν, η αναζήτηση κατοικίας για φοιτητές από την επαρχία. Ένας φοιτητής για να νοικιάσει κοντά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, θα δώσει στην καλύτερη των περιπτώσεων, για ένα σπίτι 50 τ.μ. 540 ευρώ.

Για παράδειγμα, διαμέρισμα 50 τ.μ. στα Εξάρχεια το 2020 ήταν στα 370 ευρώ, σήμερα στα 550€. Στην Κυψέλη, 80 τ.μ. από 600 ευρώ στα 800€ έξι χρόνια μετά. Διαμέρισμα 100 τ.μ. στη Νέα Σμύρνη από τα 750 ευρώ στα 1.000€.