Η σωστή δήλωση παραστατικών και η τήρηση των προθεσμιών είναι απαραίτητες για την καταβολή της δεύτερης και τρίτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης.

Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης και πλέον το ενδιαφέρον των δικαιούχων στρέφεται στη δεύτερη πληρωμή, η οποία θα αφορά τις αγορές καυσίμων και θερμικής ενέργειας της χειμερινής περιόδου 2025 - 2026.

Η πρώτη δόση αντιστοιχούσε στο 60% του συνολικού επιδόματος για τη σεζόν 2024 - 2025, ενώ απομένουν ακόμη δύο πληρωμές για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Πότε καταβάλλεται η δεύτερη δόση

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026. Αφορά αγορές καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν καυσόξυλα ή πέλετ, η περίοδος επιλεξιμότητας ξεκινά νωρίτερα, από 1η Ιουνίου 2025.

Τα παραστατικά για τις συγκεκριμένες αγορές θα πρέπει:

να έχουν εκδοθεί έως 15 Απριλίου 2026

και να δηλωθούν στην πλατφόρμα το αργότερο έως 30 Απριλίου 2026

Ποιοι θα λάβουν τρίτη πληρωμή

Η τρίτη και τελευταία δόση αφορά αποκλειστικά δικαιούχους που χρησιμοποιούν:

φυσικό αέριο

τηλεθέρμανση

Η καταβολή της θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και θα αφορά καταναλώσεις της περιόδου από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Για το επίδομα θέρμανσης έχουν προβλεφθεί συνολικά 195 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καλύπτει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

Πώς υπολογίζεται το ποσό του επιδόματος

Το επίδομα κυμαίνεται:

από 100 έως 800 ευρώ

ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ

Ο υπολογισμός γίνεται με τον εξής τύπο:

Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής Ορεινότητας – Μeteorologικών συνθηκών (ΣΟ-Μ)

Στο ποσό προστίθεται:

προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Επιπλέον προσαυξήσεις:

Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1, το επίδομα αυξάνεται κατά 25%, με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ

Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1,2, προστίθεται επιπλέον 25%, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος θέρμανσης για τη λήψη του επιδόματος: