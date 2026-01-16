Το my1521 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως φορολογικές δηλώσεις, επιστροφές φόρων, επιδόματα, ρυθμίσεις οφειλών, στοιχεία μητρώου, καθώς και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και στεγαστικών προγραμμάτων.

Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της λειτουργίας του my1521, το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει πλέον περάσει στη φάση της καθημερινής και ουσιαστικής αξιοποίησης από πολίτες και επιχειρήσεις.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που απευθύνεται κυρίως σε φορολογούμενους που χρειάζονται άμεσες και αξιόπιστες απαντήσεις χωρίς την ταλαιπωρία της φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες, σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαχειρίζονται συχνά φορολογικές και διοικητικές υποχρεώσεις, αλλά και σε λογιστές και φοροτεχνικούς που επιδιώκουν γρήγορη διευκρίνιση σύνθετων θεμάτων.

Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι και για ευάλωτες ομάδες, δικαιούχους επιδομάτων ή επιστροφών, καθώς και για πολίτες που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ΔΟΥ.

Ακολουθεί ένας σύντομος οδηγός από το Dnews.gr σε μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων για το πότε και πώς μπορούν οι πολίτες να αξιοποιούν το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Τι είναι το my1521 και σε τι εξυπηρετεί;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το my1521 είναι το ενιαίο σημείο επικοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων με την ΑΑΔΕ, που συνδυάζει το τηλεφωνικό κέντρο 1521 με την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής ερωτημάτων. Στόχος του είναι η άμεση, οργανωμένη και τεκμηριωμένη απάντηση σε φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα, χωρίς φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.

Πότε μπορεί ένας πολίτης να χρησιμοποιήσει το my1521;

Η ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργεί όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, επιτρέποντας την υποβολή ερωτημάτων οποιαδήποτε στιγμή. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσω του 1521 παρέχεται τις εργάσιμες ημέρες, από τις 7:00 έως τις 20:00.

Πώς γίνεται η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας my1521;

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα webchannel.1521.aade.gr και υποβάλλει το ερώτημά του ηλεκτρονικά, επιλέγοντας τη θεματική κατηγορία που τον αφορά. Το αίτημα καταγράφεται αυτόματα στο σύστημα και λαμβάνει αριθμό υπόθεσης για παρακολούθηση.

Για ποια θέματα μπορεί να απευθυνθεί κάποιος στο my1521;

Το my1521 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως φορολογικές δηλώσεις, επιστροφές φόρων, επιδόματα, ρυθμίσεις οφειλών, στοιχεία μητρώου, καθώς και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και στεγαστικών προγραμμάτων.

Πώς εξασφαλίζεται ότι το αίτημα θα απαντηθεί σωστά;

Κάθε υπόθεση περνά από διαβαθμισμένα επίπεδα υποστήριξης. Απλά ερωτήματα απαντώνται άμεσα, πιο σύνθετα εξετάζονται από εξειδικευμένα στελέχη, ενώ τα πλέον πολύπλοκα προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ώστε να δοθεί πλήρης και τεκμηριωμένη απάντηση.

Χρειάζεται ο πολίτης να παρακολουθεί την εξέλιξη του αιτήματός του;

Ναι, καθώς μέσω του συστήματος ticketing ο πολίτης μπορεί να βλέπει την πορεία του αιτήματος, να λαμβάνει ενημερώσεις και να γνωρίζει πότε έχει ολοκληρωθεί η εξέτασή του, χωρίς να απαιτούνται επαναλαμβανόμενες επικοινωνίες.

Σε ποιες περιπτώσεις προτιμάται το τηλέφωνο και σε ποιες η ψηφιακή πλατφόρμα;

Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ιδανικό για άμεσες διευκρινίσεις και γενικές πληροφορίες, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα ενδείκνυται για πιο σύνθετα ζητήματα που απαιτούν έλεγχο στοιχείων, επισύναψη εγγράφων ή αναλυτική απάντηση.

Τι κερδίζει ο πολίτης από τη χρήση του my1521;

Ο πολίτης εξοικονομεί χρόνο, αποφεύγει μετακινήσεις σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και έχει ένα σταθερό, αξιόπιστο κανάλι επικοινωνίας, στο οποίο κάθε ερώτημα καταγράφεται, παρακολουθείται και απαντάται με διαφάνεια και συνέπεια.