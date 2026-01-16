Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγαλύτερη και πιο αναλυτική απογραφή ακίνητης περιουσίας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, δηλώνοντας για πρώτη φορά με σαφήνεια τη χρήση κάθε ιδιοκτησίας, από κύριες και εξοχικές κατοικίες μέχρι μισθωμένα, κενά, δωρεάν παραχωρούμενα ή επαγγελματικά ακίνητα. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που στήνει η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει την πλήρη ηλεκτρονική «ακτινογραφία» των ακινήτων σε όλη τη χώρα, συνδέοντας στοιχεία από το Ε9, το Κτηματολόγιο και άλλα πληροφοριακά συστήματα. Παράλληλα, θα αποτελέσει ισχυρό εργαλείο ελέγχου για αδήλωτα εισοδήματα, ψευδείς δηλώσεις κενών ακινήτων και χαμηλά μισθώματα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή αυξημένων διασταυρώσεων, αλλά και σημαντικών προκλήσεων για ιδιοκτήτες και αγορά.

Το Dnews.gr παραθέτει ερωτήσεις – απαντήσεις που περιγράφουν τι αλλάζει με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων:

1. Τι είναι το ΜΙΔΑ και πότε ενεργοποιείται;

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργεί η ΑΑΔΕ και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του έτους. Πρόκειται για την πρώτη ενιαία ηλεκτρονική αποτύπωση όλων των ακινήτων στη χώρα, με πλήρη στοιχεία για κάθε ιδιοκτησία.

2. Ποιοι αφορά το νέο μητρώο;

Το ΜΙΔΑ αφορά περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ακίνητη περιουσία θα κληθεί να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία των ακινήτων του όπως αυτά θα εμφανίζονται στην πλατφόρμα.

3. Τι νέα στοιχεία θα καταγράφονται για κάθε ακίνητο;

Για κάθε ακίνητο θα εμφανίζονται συγκεντρωμένα όλα τα βασικά δεδομένα, όπως το είδος του ακινήτου, η επιφάνεια, η θέση, ο όροφος, η ηλεκτροδότηση, αν είναι ημιτελές, καθώς και η κατάσταση χρήσης. Παράλληλα, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) θα ταυτίζεται με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ώστε να υπάρχει κοινή ταυτότητα μεταξύ φορολογικών και κτηματολογικών στοιχείων.

4. Τι αλλάζει για πρώτη φορά με τη δήλωση χρήσης των ακινήτων;

Για πρώτη φορά οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τη χρήση κάθε ακινήτου. Δηλαδή αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, επαγγελματικό χώρο που ιδιοχρησιμοποιείται, μισθωμένο ακίνητο (μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση), δωρεάν παραχωρούμενο ή κενό. Η πληροφορία αυτή θα αποτελεί βασικό στοιχείο για ελέγχους και διασταυρώσεις.

5. Πώς επηρεάζονται τα κενά και τα δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητα;

Με το ΜΙΔΑ θα καταγραφούν για πρώτη φορά με ακρίβεια όλες οι κενές κατοικίες, δίνοντας στο Δημόσιο σαφή εικόνα για το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα. Παράλληλα, τα δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητα θα ελεγχθούν συστηματικά, ώστε να εντοπιστούν περιπτώσεις όπου δηλώνεται δωρεάν παραχώρηση ενώ στην πράξη υπάρχουν αδήλωτα εισοδήματα.

6. Τι σημαίνει το ΜΙΔΑ για τους ελέγχους της ΑΑΔΕ;

Η ενεργοποίηση του μητρώου ανοίγει τον δρόμο για εκτεταμένες, αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Δηλώσεις «κενών» ακινήτων θα ελέγχονται με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα δηλωθέντα μισθώματα θα συγκρίνονται με στοιχεία ενοικιαστών. Ακίνητα με ενδείξεις ασυμφωνιών θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των φορολογικών ελέγχων, με πιθανή επιβολή φόρων και προστίμων.

7. Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες στην πράξη;

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά την εικόνα της περιουσίας τους στο ΜΙΔΑ μόλις ανοίξει η πλατφόρμα και να διορθώσουν άμεσα τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ακίνητα με πολύπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως πολυώροφα κτίρια χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, καθώς τυχόν αστοχίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε μισθώσεις, επιδόματα και μεταβιβάσεις.