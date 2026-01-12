Η τιμή του spot χρυσού ενισχύθηκε έως και 2%, φθάνοντας πάνω από τα 4.611 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά σε ασφαλή καταφύγια εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και έντονης αβεβαιότητας γύρω από τη νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εκρηκτική άνοδος έρχεται ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού πολιτικών εξελίξεων, διεθνών συγκρούσεων και προσδοκιών για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Η τιμή του spot χρυσού ενισχύθηκε έως και 2%, φθάνοντας πάνω από τα 4.611 δολάρια ανά ουγγιά. Από τις αρχές του έτους, το πολύτιμο μέταλλο έχει ήδη σημειώσει άνοδο περίπου 6%, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία του 2025, όταν κατέγραψε ετήσια κέρδη σχεδόν 65%, τα υψηλότερα των τελευταίων δεκαετιών.

Καταλύτης για το σημερινό ράλι αποτέλεσε η έρευνα σε βάρος του προέδρου της Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς εξετάζουν έργο ανακαίνισης ύψους 2,5 δισ. δολαρίων στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στην Ουάσιγκτον, καθώς και τη σχετική κατάθεσή του στο Κογκρέσο.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει σενάρια πρόωρης αποχώρησής του, με τις αγορές να εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερες μειώσεις επιτοκίων. Τα χαμηλότερα επιτόκια ευνοούν παραδοσιακά τον χρυσό, καθώς μειώνουν το κόστος ευκαιρίας διακράτησης ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν αποδίδει τόκο.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενίσχυσαν περαιτέρω τη ζήτηση. Η αναζωπύρωση της έντασης με το Ιράν και η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, υπενθύμισαν τον κίνδυνο πολλαπλών εστιών αστάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το δε περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας καθιστά τον χρυσό μία από τις ισχυρότερες επενδυτικές επιλογές για το 2026.

Η HSBC εκτιμά ότι η ισχυρή επενδυτική ορμή θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές του χρυσού ακόμη και προς τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά στο πρώτο εξάμηνο του έτους, παρά την αυξημένη μεταβλητότητα. Η τράπεζα αποδίδει το ράλι στον συνδυασμό ασφαλούς καταφυγίου, ασθενέστερου δολαρίου και διογκούμενων δημοσιονομικών ελλειμμάτων, προσθέτοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες αναμένεται να παραμείνουν καθαροί αγοραστές χρυσού, αν και με πιο συγκρατημένους ρυθμούς λόγω των υψηλών τιμών.