Η δομή των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ: πώς διαφοροποιείται μεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων και πώς μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης.

Αυξήσεις που θα ξεπερνούν το 20% για κάποια νοικοκυριά και το 32,5% για τις επιχειρήσεις φέρνουν από αύριο τα νέα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ. Το αποτύπωμα των αυξήσεων διαφοροποιείται αισθητά μεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης.

Για ένα τυπικό νοικοκυριό χαμηλής έως μεσαίας κατανάλωσης, στο οποίο το πάγιο αντιστοιχεί σήμερα περίπου στο 10%-15% του τριμηνιαίου λογαριασμού, η αύξηση κατά 100% στο πάγιο ύδρευσης σε συνδυασμό με την εισαγωγή νέου παγίου αποχέτευσης οδηγεί σε πρόσθετη επιβάρυνση 7,44 ευρώ ανά τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε έναν μέσο λογαριασμό της τάξης των 50-60 ευρώ, η μεταβολή αυτή μεταφράζεται σε συνολική αύξηση 12%-15%. Για νοικοκυριά με ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση, όπου το πάγιο έχει μεγαλύτερο βάρος στο σύνολο, η επιβάρυνση μπορεί να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει το 20%.

Αντίθετα, σε υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης, η ποσοστιαία αύξηση περιορίζεται στο 8%-10%, ενώ για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προβλέπεται μηδενική επιβάρυνση. Στον επιχειρηματικό τομέα, οι αυξήσεις που φτάνουν έως και το 32,5% στις χρεώσεις κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο εκτιμάται ότι θα μετακυλιστούν μερικώς στο κόστος παραγωγής.

Μένει να φανεί το εάν οι αυξήσεις στις τιμές του νερού θα ασκήσουν ανοδικές πιέσεις στις τελικές τιμές και θα προκαλέσουν «πληθωριστικές πιέσεις» στο άμεσο διάστημα.

Το Dnews.gr παραθέτει παραδείγματα από τα οποία γίνεται πιο ευκρινής η δομή των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ, πώς διαφοροποιείται μεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και πώς μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης.

Παραδείγματα

Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό με χαμηλή κατανάλωση περίπου 10 κυβικά μέτρα ανά τρίμηνο θα δει τον συνολικό λογαριασμό του να αυξάνεται κατά περίπου 45%, επειδή το αυξημένο πάγιο ύδρευσης και το νέο πάγιο αποχέτευσης θα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της τελικής χρέωσης.

Ένα μικρό νοικοκυριό με κατανάλωση 20 κυβικά μέτρα το τρίμηνο θα καταγράψει αύξηση γύρω στο 30%, καθώς το κόστος κατανάλωσης θα παραμείνει σταθερό αλλά το πάγιο θα διπλασιαστεί.

Νοικοκυριό με μέση κατανάλωση 30 κυβικά μέτρα ανά τρίμηνο θα εμφανίσει συνολική αύξηση περίπου 22%, με τη σταθερή χρέωση να επηρεάζει λιγότερο το τελικό ποσό.

Τετραμελές νοικοκυριό με κατανάλωση 45 κυβικά μέτρα το τρίμηνο θα επιβαρυνθεί με αύξηση της τάξης του 15%, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού θα συνεχίσει να αφορά την κατανάλωση.

Ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 60 κυβικά μέτρα ανά τρίμηνο θα δει τον λογαριασμό του να αυξάνεται περίπου κατά 11%, αφού το πάγιο θα κατανέμεται σε μεγαλύτερο όγκο νερού.

Μονοκατοικία με κήπο και κατανάλωση 80 κυβικά μέτρα το τρίμηνο θα εμφανίσει αύξηση κοντά στο 8%, επειδή το πάγιο θα έχει σχετικά μικρή συμμετοχή στο συνολικό κόστος.

Νοικοκυριό με πολύ υψηλή κατανάλωση 120 κυβικά μέτρα το τρίμηνο θα δει τον λογαριασμό του να αυξάνεται περίπου κατά 6%, καθώς η μεταβολή θα περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη σταθερή χρέωση.

Ένα ευάλωτο νοικοκυριό ενταγμένο στο κοινωνικό τιμολόγιο, ανεξαρτήτως κατανάλωσης, δεν θα εμφανίσει καμία αύξηση και η μεταβολή θα είναι 0%, λόγω πλήρους απαλλαγής από το πάγιο.

Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό υπερήλικα με κατανάλωση 15 κυβικά μέτρα το τρίμηνο θα διατηρήσει αμετάβλητο τον λογαριασμό του και η αύξηση θα παραμείνει 0%.

Μια πολύτεκνη οικογένεια με κατανάλωση 70 κυβικά μέτρα το τρίμηνο θα συνεχίσει να πληρώνει χωρίς καμία μεταβολή, καθώς το πάγιο θα μηδενίζεται και η αύξηση θα είναι 0%.

Μια μικρή εμπορική επιχείρηση με κατανάλωση 50 κυβικά μέτρα τον μήνα θα δει τον λογαριασμό της να αυξάνεται περίπου κατά 28%, επειδή η τιμή ανά κυβικό μέτρο θα αυξηθεί κατά 32,5%, ενώ το πάγιο θα παραμείνει σταθερό.

Μια καφετέρια με κατανάλωση 120 κυβικά μέτρα τον μήνα θα εμφανίσει αύξηση γύρω στο 30%, καθώς το κόστος νερού θα αυξηθεί σχεδόν αναλογικά με τη μεταβολή της τιμής ανά κυβικό.

Ένα εστιατόριο με κατανάλωση 250 κυβικά μέτρα τον μήνα θα επιβαρυνθεί με αύξηση περίπου 31%, αφού η κατανάλωση θα αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του λογαριασμού.

Μια μικρή βιοτεχνία με κατανάλωση 600 κυβικά μέτρα τον μήνα θα δει αύξηση κοντά στο 32%, καθώς η επίδραση του παγίου θα είναι αμελητέα σε σχέση με την αύξηση της τιμής κατανάλωσης.

Μια μεσαία βιομηχανική μονάδα με κατανάλωση 1.000 κυβικά μέτρα τον μήνα θα εμφανίσει συνολική αύξηση περίπου 32,5%, σχεδόν ίση με την αύξηση της χρέωσης ανά κυβικό.

Μια μεγάλη βιομηχανία με κατανάλωση 2.000 κυβικά μέτρα τον μήνα θα δει τον λογαριασμό της να αυξάνεται περίπου κατά 33%, καθώς το κόστος θα καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από την κατανάλωση.

Μια ξενοδοχειακή μονάδα με μέση κατανάλωση 1.500 κυβικά μέτρα τον μήνα θα καταγράψει αύξηση γύρω στο 31%, ειδικά κατά τους μήνες υψηλής πληρότητας.

Ένας μεσαίος δήμος με ετήσια κατανάλωση 3 εκατ. κυβικά μέτρα θα αντιμετωπίσει αύξηση κόστους περίπου 32,5%, η οποία θα μετακυλιστεί σταδιακά στα δημοτικά τέλη.

Μια δημοτική επιχείρηση ύδρευσης που θα προμηθεύεται νερό χονδρικά από την ΕΥΔΑΠ θα εμφανίσει αύξηση περίπου 32%, επηρεάζοντας το τελικό τιμολόγιο προς τους καταναλωτές.

Ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με σταθερή κατανάλωση 400 κυβικά μέτρα τον μήνα θα επιβαρυνθεί με αύξηση κοντά στο 30%, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του κόστους θα προέρχεται από την αυξημένη τιμή ανά κυβικό μέτρο.